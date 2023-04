Obst- und Gartenbauverein Oberrohr stellt sich neu auf

Eine Dreierspitze im Vorstand gilt als Zukunftsmodell für das Weiterbestehen des Obst- und Gartenbauvereins Oberrohr. Ex-Vorsitzender Josef Jäckle bleibt aktiv.

Jüngst fand im Gasthaus Traube in Oberrohr die erste Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Oberrohr (OGV) unter neuem Vorsitz statt. Mit Regina Kreye, Conny Stehno und Steffi Neher als gleichberechtigtem Vorstand geht der Verein mit dem neuen Konzept einer Dreierspitze in die Zukunft. Nach 16 Jahren verabschiedet sich Josef Jäckle aus seinem Amt als Vorsitzender, bleibt dem Verein jedoch weiterhin als Beisitzer treu. Schon Ende 2022 wurde die Idee des dreigliedrigen Vorstands in der Mitgliederversammlung vorgestellt und von den anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossen. Inzwischen ist die Satzungs- und Vorstandsänderung ins Vereinsregister eingetragen und somit rechtswirksam.

Der Verein in Oberrohr hat auch ein neues Ehrenmitglied

In der Mitgliederversammlung wurde in Tätigkeits- und Kassenbericht deutlich, dass die neue Vereinsleitung mit stabilen Mitgliederzahlen und einer soliden Kassenlage in die Zukunft starten kann. Diese positive Lage ist nicht nur Ergebnis der guten Arbeit der bisherigen Vereinsführung, sondern nur möglich dank der aktiven Mitglieder, die sich seit Jahren im Verein engagieren. Vor diesem Hintergrund wurde Alfred Hieber für seinen langjährigen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Mostanlage wurde überholt

Der OGV engagiert sich wie bisher in der Pflege der Streuobstwiesen, der Pflege und Gestaltung der öffentlichen Rabatten im Ort sowie am Tag der offenen Tür im Kreislehrgarten Krumbach. Auch die Beteiligung am Sommerprogramm der Gemeinde Ursberg und am Oberrohrer Dorffest ist wieder geplant. Für die Mostsaison ist der Obst- und Gartenbauverein schon jetzt gerüstet. Die Anlage wurde überholt, repariert und ist mit diversen Neuanschaffungen startklar für die hoffentlich reiche Apfelernte. Der OGV wird auch im laufenden Gartenjahr vielfältige und interessante Angebote machen, die nicht nur Vereinsmitgliedern offenstehen.

Schon heute lädt der Obst- und Gartenbauverein alle Interessierten bei hoffentlich schönem Wetter zum traditionellen „Kaffee im Grünen“ am 7. Mai ein. Neben selbst gebackenem Kuchen gibt es bei der allseits beliebten Pflanzentauschbörse sicherlich den ein oder anderen Schatz für den eigenen Garten. So kann pünktlich zur „kalten Sofie“, der letzten der Eisheiligen, das Auspflanzen beginnen.

Am 25. April findet im Gasthaus Traube ein Vortrag zum Thema „Gesunde Hausapotheke – für alles ist ein Kraut gewachsen!“ statt, für den 23. September ist ein Ausflug ins Glasbläserdorf Schmidsfelden geplant. Alle weiteren Termine des Obst- und Gartenbauvereins Oberrohr gibt es auch auf der Homepage www.ogv-oberrohr.de im Internet. (AZ)