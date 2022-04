Im Tanzlokal Keller in Seifertshofen wird wieder getanzt

Im Gasthof Keller in Seifertshofen wurde am Osterwochenende wieder getanzt. Die Band "die fetzigen Pilger" haben mit Live-Musik für Stimmung gesorgt.

Nach langer Zeit war wieder was los in Schwabens ältestem Tanzlokal, dem Gasthof Keller in Seifertshofen. Am Ostersonntag konnte man das Tanzbein schwingen zur Livemusik mit den „Fetzigen Pilgern“. Die bekannten „Schornsteinfeger“ sorgten am Ostermontag beim Tanztee für Schwung und gute Laune.

Am Samstag, 23. April steht eine Tanzparty mit der Band „La Vita“ auf dem Programm. Mal was anderes ist eine Line Dance Night mit DJ Marianne am Donnerstag, 28. April. Alle Rockmusikfans können sich schon mal Freitag, 29. April, vormerken. Dann steigt eine Rockparty mit der Band „Mixtape“. Unser Fotograf Christoph Sauter war am Ostersonntag im Gasthof Keller und hat eine Bildergalerie zusammengestellt. (AZ)