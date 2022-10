Thannhausen

18:01 Uhr

Modellflug Thannhausen: Mit einem Flugzeug aus Drachenpapier hat alles begonnen

Plus Seit 50 Jahren tauschen sich die Thannhauser Modellflieger mit ihren Kollegen aus Davos aus. Wie es zu der Freundschaft kam und was den Reiz des Modellflugs ausmacht.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Wäre es eine Ehe, dann könnten die Modellfluggruppe Thannhausen mit ihren rund 50 Mitgliedern mit den Kollegen aus Davos heuer Goldene Hochzeit feiern. Gestiftet hat diese Freundschaft eine Anzeige des Verkehrsvereins Thannhausen. Da standen die Eidgenossen 1972 also auf einmal auf dem Gelände der Schwaben. Nette Anekdote am Rande: Aufgrund ihrer einheitlichen Overalls dachten die Thannhauser, es handle sich um die Schweizer Nationalmannschaft höchstpersönlich. Was könnten Abteilungsleiter Jörg Redl, Eduard Glogger, sein Vorgänger von 1958 bis 2012, sowie Horst Losert (stellvertretender Abteilungsleiter von 1979 bis 2012) nicht alles erzählen. Die Zeit jedenfalls ist wie im Flug vergangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .