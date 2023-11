Pater Thomas aus Thannhausen spricht neun Sprachen

Was sich der neue Kaplan der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal vorgenommen hat. In drei bis vier Monaten kann er eine neue Sprache erlernen.

Seit dem 11. September arbeitet Pater Jinto Thomas als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal. Viel Erstaunliches findet sich im Lebenslauf des 44-Jährigen, der wie sein Vorgänger aus dem indischen Bundesstaat Kerala, im Südwesten des Subkontinents gelegen, stammt. Obwohl er noch nicht lange in Deutschland ist, liest er deutsche Texte flüssig und verständlich, man kann sich gut mit ihm unterhalten.

Seine außergewöhnliche Sprachbegabung deutet er als ein Geschenk Gottes. Neun Sprachen spricht Pater Jinto Thomas, eine weitere lerne er im Schnitt in drei bis vier Monaten hinzu. Deutsch sei allerdings schon eine harte Nuss, erklärt er. Erstaunlich ist auch die große Bandbreite beruflicher Erfahrungen, die er mitbringt. Er war Leiter einer Schule mit 2000 Schülern. Er leitete die Abteilung Exerzitien in seiner Heimatdiözese.

Er war in der Drogenberatung tätig, arbeitete in der Krankenpflege, kümmerte sich um Obdachlose und Flüchtlinge. Die Vielfalt der Tätigkeiten im Lebenslauf von Pater Jinto Thomas, der seit 17 Jahren Priester ist, resultiert aus seiner Zugehörigkeit zu der 2003 gegründeten Kongregation „Missionaries of Compassion“, einer Bewegung, die das christliche Gebot des Mitleids und der Barmherzigkeit in vielfältiger Weise praktiziert.

In Deutschland verkümmere der Glaube

Erstmals in Deutschland war Pater Thomas im Jahr 2016, als er einen Freund in Trier besuchte. Damals schon sei ihm aufgefallen, berichtet er, dass nur vergleichsweise wenig Christen in Deutschland ihren Glauben lebten. Darin sehe er inzwischen seine Mission, in einem Land, in dem der Glaube verkümmere, gegen den Trend zu wirken. Pater Jinto Thomas initiierte bislang 28 Gebetskreise. Er wolle auf die Leute zugehen, sagt er, sie zum Glauben, zum regelmäßigen Kirchenbesuch und zum Empfang der Sakramente führen.

Lesen Sie dazu auch