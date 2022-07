Thannhausen bringt den Hochwasserschutz weiter voran

Thannhausen will den Hochwasserschutz weiter verbessern. Der Bauausschuss machte jetzt den Weg frei für die nächsten Schritte. Was konkret geplant ist.

Der Hochwasserschutz ist eines der wichtigsten aktuellen Projekte der Stadt Thannhausen. Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen müssen zum Zweck der Binnenentwässerung drei stationäre Pumpen mit Einhausungen im Bereich des westlichen Hochwasserschutzdamms errichtet werden.

Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben, beantragt vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, zu. Eines der drei Pumpenhäuschen wird direkt am westlichen Ortseingang gebaut. In diesem Bereich wird wegen der relativ engen Dammdurchfahrt auch nach Fertigstellung der Baumaßnahmen Tempo 50 für die Fahrzeuge angeordnet werden müssen. Bürgermeister Held meinte, man sollte das Ortsschild versetzen, dann wären zusätzliche Schilder nicht nötig. Falls das von der zuständigen Behörde abgelehnt werde, müsse die Stadt die Regelung anordnen und Schilder aufstellen.

Bereits im Jahr 1998 hatte der Bauausschuss für das Wohnhaus in der Johann-Radmiller-Straße 17 eine Befreiung erteilt. Gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans, der keine Dachaufbauten zulässt, durften auf der Süd- und der Nordseite des Gebäudes jeweils drei Satteldachgauben errichtet werden. In der jüngsten Bauausschusssitzung lag eine Änderungsplanung für das Wohnhaus vor. Drei Satteldachgauben sollen durch jeweils eine große Schleppdachgaube ersetzt werden. Begründet wird das Vorhaben mit der energetischen Gebäudesanierung, die bisherige Dachgestaltung lässt die Installation einer Fotovoltaikanlage nicht zu. Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh erläuterte die ablehnende Position der Stadtverwaltung. Eine pultdachähnliche große Gaube verändere die Ansicht des Gebäudes erheblich, zudem entstehe dadurch gleichsam ein drittes Vollgeschoss, das so vom Bebauungsplan nicht vorgesehen sei. Dominik Rieder (JU) wollte sich dem nicht anschließen. Von Süden her sei das Gebäude nur von einer Stelle her einsehbar, das Ortsbild würde also kaum beeinträchtigt.

Hochwasserschutz in Thannhausen: Gültiger Bebauungsplan ist 41 Jahre alt

Im Übrigen sei der jetzige Zustand nicht gerade attraktiv, womöglich ergebe sich durch die Veränderung sogar eine Verbesserung. Gottfried Braun meinte, sein Vorredner habe die Zeichen der Zeit erkannt. Der immer noch geltende Bebauungsplan sei 41 Jahre alt. Inzwischen würden für Baugebiete ganz andere Standards gesetzt, warum also sollte man an diesen überholten Regelungen festhalten. Im Übrigen würde eine Steigerung regenerativ erzeugte Energie von Anlagen auf den Hausdächern benötigt. Bürgermeister Alois Held sah das auch so. Der Ausschuss erteilte die beantragte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans einstimmig.