Die Thannhauserinnen setzen drei dicke Ausrufezeichen

Heimsiege lassen den Oberliga-Primus TSG Thannhausen von der Rückkehr in die Tischtennis-Regionalliga träumen. Und das, obwohl die neue Nummer eins schon wieder weg ist.

Schnurstracks zurück in die Regionalliga streben die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen. Zum sportlichen Jahresauftakt 2023 ergatterte der Tabellenführer der Oberliga drei weitere Erfolge und steht nun mit der Maximalausbeute von elf Siegen an der Spitze. Ernsthaft verhindern kann den Sprung nach oben eigentlich nur noch ein Konkurrent.

TV Hofstetten in Lauerposition

Der TV Hofstetten könnte die Thannhauserinnen theoretisch noch ein- oder gar überholen. Grundvoraussetzung dafür wäre eine Niederlage der TSG-Frauen im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten am 1. April. Doch selbst das allein würde den Weg nach oben nicht versperren. Schließlich haben die Schwäbinnen bereits vier Zähler Vorsprung auf den einzigen verbleibenden Rivalen.

Wenig Mühe mit den Konkurrentinnen

In den drei Heimspielen gegen TTC Birkland (10:0), FC Bayern München (9:1) und TSV Lauf (7:3) hatten die Thannhauserinnen jedenfalls wenig Mühe, ihre Position zu untermauern. Und das, obwohl die bisherige Nummer eins des Teams, Anastasiia Khachaturova, in ihre Heimat Ukraine zurückkehrte und der TSG deshalb nicht mehr zur Verfügung steht. Die neue Aufstellung mit Olha Ponko, Luna Brüller, Ulyana Starshinova und Lisa-Mia Tjarks beziehungsweise Lina Wirth ließ den Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance.

Ulyana Starshinova macht die Sache klar

Selbst in der jüngsten Partie gegen Lauf kam trotz des zwischenzeitlichen 5:3 nicht wirklich Spannung auf. Starshinova holte durch ihren zweiten Einzel-Sieg des Tages den sechsten Zähler und sorgte damit für die Entscheidung. Gar dreimal punktete in dieser Begegnung Ponko, die neben zwei Einzel-Siegen an der Seite von Brüller auch das Einser-Doppel für sich entschied. Brüller und Wirth gewannen jeweils ein Einzel. (ica)

Lesen Sie dazu auch