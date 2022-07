Erzbischof Laurent Lompo warb in Ursberg für Niger-Projekt

Bei einem Informationsabend in Ursberg berichtete Erzbischof Laurent Lompo von seinem Hilfs- und Bildungsprojekt in Niger. Welche Erfahrungen und Kontakte er mitnimmt.

Groß und schlank ist er. Viel Ruhe, Würde und Freundlichkeit strahlt er aus. Zu erleben war Monsignore Laurent Lompo, der erste Erzbischof von Niamey, der Hauptstadt von Niger, als ein Mann mit Sachverstand, der umfassend und ehrlich antwortet, der Klartext spricht und trotz der großen Probleme in seinem Land mit Zuversicht nach vorn schaut. Ihn hatte die "Niger-Partnerschaft Ursberg" nach Schwaben eingeladen und er war Mittelpunkt eines Informationsabends im Saal des Klosterbräuhauses. Seit dem Jahr 2010 erfährt der afrikanische Staat Hilfe aus Ursberg. Um zu erklären, wie die Partnerschaft mit Niger zustande kam, griff der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Hans Dieter Srownal auf Überlegungen aus dem Jahr 2010 zurück. Man habe sich damals im Dominikus-Ringeisen-Werk gefragt, was sein Gründer wohl tun würde, wenn er heute lebte und wirkte.

80 Prozent der Menschen in Niger sind Analphabeten

Ringeisen, das bezweifelte niemand, wäre in Afrika aktiv. Hätte er, der sich am Ende des 19. Jahrhunderts unermüdlich für Menschen mit Behinderung einsetzte und der dafür auch beschwerliche Reisen in Kauf nahm, die Globalisierung erlebt, er hätte sich auf den Weg gemacht, um dort anzupacken, wo Menschen mit Behinderung noch keinerlei Beachtung und Unterstützung erfahren. Niger zählt zu den ärmsten Ländern der Welt, es war lange Schlusslicht auf einem Vergleichsindex, der die Lebensbedingungen von insgesamt 189 Ländern bewertet. Niger erfährt international wenig Unterstützung, was wohl, so Srownal, damit zusammenhänge, dass andere afrikanische Staaten, in denen Englisch als Gebrauchssprache etabliert sei, bei der Entwicklungshilfe bevorzugt behandelt würden.

Wiewohl die Christen in Niger in der Minderheit seien, stünden die christlichen Schulen und Sozialeinrichtungen hoch im Kurs, berichtete Erzbischof Lompo. Unter den Schülern an den christlichen Schulen seien auch viele Muslime. Man bemühe sich mit Erfolg um gegenseitigen Respekt und fördere den interreligiösen Dialog. Im Unterschied zu Deutschland gebe es bei den jungen Leuten ein großes Interesse an geistlichen Berufen. Das sei erfreulich, aber die Bedingungen im Land seien schwierig. Man kämpfe gegen lange Phasen der Trockenheit und Nahrungsmittelknappheit, gegen Armut, eine achtzigprozentige Quote an Analphabeten. Überdies leide das Land an einem diffusen Terrorgeschehen, sodass drei der insgesamt 18 Kirchengemeinden seiner Diözese aufgrund der Sicherheitslage geschlossen werden mussten.

Begeistert berichtete Erzbischof Lompo von seinen Erfahrungen in Ursberg. Er habe das Dominikus-Ringeisen-Werk als einen Ort erlebt, an dem Menschen mit Behinderung in Würde leben und arbeiten könnten. Die Wertschätzung und Unterstützung, welche den Bewohnern des Dominikus-Ringeisen-Werks zuteil werde, sei in seinem Land völlig unvorstellbar. Der Erzbischof, der im Rahmen seines Ursberg-Besuchs auch Möglichkeiten der Kooperation und Chancen für gemeinsame Projekte ausloten möchte, weiß sich mit dem Niger-Partnerschaftsverein Ursberg auf einer Linie. Rund 30 Mitglieder zähle der Verein, erklärte Hans Dieter Srownal im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gebe ein paar verlässliche Spender und Sponsoren, sodass der Verein Jahr für Jahr einiges bewegen könne.

In Niger bestehende Schulen werden unterstützt

Schwerpunkte setze der Verein bei der Unterstützung der Bildungsarbeit in Niger und der Sorge für Menschen mit Behinderung. Zwar sei der Verein nicht in der Lage, selbst Schulen zu bauen, aber man leiste viel für den Betrieb der bestehenden Schulen, für die Ausbildung von Lehrern, für Schulspeisungen, Lehrmittel oder auch für die Stromerzeugung in den Schulen.

