Mehr Platz für die Kinder im Ursberger Kindergarten St. Lucia

Nach 20 Jahren und mehreren Erweiterungen steht jetzt ein neuer Bauabschnitt an. Eine kleine Geschichte der Ursberger Kinderbetreuung.

Jubiläum in Ursberg: Der Kindergarten St. Lucia feierte Ende Mai sein 20-jähriges Bestehen. Nach dem Wortgottesdienst mit dem Geistlichen Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks Martin Riß ließen es sich Klein und Groß bei Spiel, Spaß und leckerem Essen bei schönem Wetter gut gehen. Dass die Anfänge der Kindergartenarbeit in Ursberg jedoch viel weiter, nämlich bereits 47 Jahre zurückreichen, verwunderte so manchen Gast von Kindergartenleiterin Claudia Müller und ihrem Team. Sie gab einen kurzen Abriss über die Geschichte der Institution und wagte zudem einen Ausblick auf die Zukunft.

Einen Kindergarten gibt es in Ursberg bereits seit 1975. Er erhielt mit St. Norbert einen Namen, der eng mit Ursberg verbunden ist. Der heilige Norbert von Xanten hatte hier im Jahre 1125 das Prämonstratenser-Kloster gegründet, das ab 1884 die Keimzelle des Dominikus-Ringeisen-Werks werden sollte.

Nach 25 Jahren Kindergartenarbeit zeigte sich jedoch, dass eine vierte Kindergartengruppe sowie ein Turnraum dringend benötigt wurden. So entschloss sich die Gemeinde Ursberg zum Bau eines neuen Kindergartens. Dieser wurde im April 2002 bezogen und im Juli feierlich unter dem Namen St. Lucia gesegnet. Die Trägerschaft hatte, wie bei der Vorgängerinstitution, das Dominikus-Ringeisen-Werk.

Nachfrage nach Krippenplätzen in Ursberg steigt

Stillstand gab es trotz Erweiterung aber nicht: Die Nachfrage nach Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren stieg, und so wurde nach schnellem An- und Umbau bereits ab September 2010 eine Krippengruppe eröffnet. „Das Angebot unseres Kindergartens hat sich seither nicht nur räumlich, sondern auch durch die Aufnahme von Kindern ab einem Jahr deutlich verbessert. Es ist ein schöner und vielseitiger Platz zum Wohlfühlen, Spielen und Geborgensein entstanden“, sagte Claudia Müller stolz.

Rund zehn Jahre später wurde bei den Anmeldungen wiederum sehr deutlich, dass der Platz in den mittlerweile vier Gruppen in Zukunft nicht ausreichen würde. Gemeinde Ursberg und Dominikus-Ringeisen-Werk waren sich deshalb einig, drei weitere Gruppen in einen kompletten Neubau neben dem bestehenden Kindergarten zu bauen. Dieser wird auf der Obstbaumwiese unterhalb der Parkplätze am Haus St. Lucia entstehen und soll voraussichtlich im Jahre 2025 bezugsfertig sein. Stillstand ist im Kindergarten St. Lucia in Ursberg also weiterhin nicht in Sicht.

Diese Herausforderungen könne man durch das gute Miteinander erfolgreich bewerkstelligen, sagte der Vorstandsvorsitzende und Geistliche Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks Martin Riß. „Dafür bin ich sehr dankbar. So können wir zusammen für unseren Kindergarten St. Lucia sorgen. Dieser gemeinsame Einsatz aller Beteiligten kommt den Kindern und ihren Familien zugute. Sich derart im Dienst für die Menschen vereint zu wissen, schenkt Kraft und Zuversicht“, sagte Riß. (AZ)