Radlader rollt über Fuß, Arbeiter muss ins Krankenhaus

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Donnerstag gegen 7.37 Uhr im Riedweg in Oberrohr gekommen. Ein 27-jähriger Arbeiter transportierte laut Bericht der Krumbacher Polizei ein Rohr mit einem Radlader. Ein zweiter 28-jähriger Arbeiter sicherte das Rohr, indem er zu Fuß vor dem Radlader lief. Der 28-Jährige stolperte und kam zu Fall. Im Anschluss rollte der Radlader über den Fuß des gestürzten Mannes. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)