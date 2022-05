Motorsägen für die Feuerwehren in Waltenhausen und Weiler

Warum die Ausstattung der Feuerwehren in Waltenhausen und Weiler ergänzt wird. Der Bürgermeister berichtet über die Arbeiten an der Straße Waltenhausen–Weiler.

Für ihre Einsätze jeglicher Art müssen die örtlichen Feuerwehren gut ausgerüstet und die Geräte auf dem neuesten Stand der Technik sein. Dass hier Nachholbedarf besteht, wurde einem Antrag der Freiwilligen Feuerwehren Waltenhausen und Weiler zufolge in der Sitzung des Gemeinderates deutlich.

Die verantwortlichen Kommandanten weisen darauf hin, dass die Aktiven auch gerufen werden, wenn, bedingt durch Sturmschäden oder andere Ereignisse, Straßen und Wege durch umgestürzte Bäume versperrt sind und diese beseitigt werden müssen. Man müsse jedes Mal private Sägen einsetzen, was sich bei einem Einsatz recht umständlich und nachteilig auswirkt.

1500 Euro für neue Geräte für die Feuerwehren in Weiler und Waltenhausen

Die Gemeinderäte waren übereinstimmend der Meinung, dass eine Motorsäge zur Ausstattung gehöre, und genehmigten den Kauf von zwei Sägen samt Zubehör für die Wehren in Waltenhausen und Weiler. An Kosten fallen knapp 1500 Euro an. Zur Ergänzung der Grundausstattung genehmigte der Gemeinderat der Freiwilligen Feuerwehr Hairenbuch den Kauf einer Turbo-Spritze 2130-C (Hohlstrahlrohr), vier Handlampen samt zwei Akkus und einem Hooligantool (Hebel- und Brechwerkzeug) mit Metallschneideklaue zum Gesamtpreis von circa 1400 Euro. Vor allem bei kleineren Bränden kann mit einer Turbospritze effektiver gelöscht werden und bei technischen Hilfeleistungen ist ein Brechwerkzeug nützlich, so die Begründung des Hairenbucher Kommandanten für den Kaufantrag.

Sanierung der Straße nach Weiler: Bürgermeister Alois Rampp berichtete, dass die vor längerer Zeit in Auftrag gegebenen Arbeiten zur Befestigung der Fahrbahnränder mit Rasengittersteinen im Verlauf der Straße nach Weiler gegenwärtig durchgeführt werden. (wgl)