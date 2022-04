Wettenhausen

vor 34 Min.

Das bieten "Mission Rock'n'Roll" beim Konzert in Wettenhausen

Mission Rock'n'Roll treten am Samstag in Wettenhausen auf.

Plus Die Band Mission Rock'n'Roll feiert ihr 25-jähriges Bestehen am Samstag mit einem Live-Auftritt in Wettenhausen. Die Zuhörer erwartet variantenreicher Rock.

Von Thomas Niedermair

Konzerte, besonders die im schweißtreibenden und tanzbeinanimierenden Rock 'n' Roll-Metier, waren in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt gar nicht oder allenfalls unter strengen Auflagen möglich. Umso größer dürfte bei Freunden klassischer Rockmusik der zumeist härteren Gangart die Vorfreude auf den Live-Auftritt der Band Mission Rock'n'Roll im Klosterhof Wettenhausen sein. Am Samstag, 30. April, um 19 Uhr nimmt die seit 25 Jahren bestehende Band ihre Mission in Angriff, mit mitreißender Musik und einer effektvollen Bühnenshow für eine unterhaltsame Rockparty zu sorgen. Das Konzert findet bei freiem Eintritt statt, Einlass und Öffnung des Klosterbiergartens erfolgen bereits ab 17 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .