Mission Rock 'n' Roll begeistert im Wettenhauser Klosterhof

Plus Zum 25-jährigen Bestehen zeigt die Band Mission Rock 'n' Roll in Wettenhausen einen Auftritt voller Energie und Leidenschaft.

Zur Wohlfühloase für Freunde harter, dynamischer Rockmusik wurde der Klosterhof in Wettenhausen durch den Live-Auftritt der Band Mission Rock 'n' Roll. Das spielfreudige Septett ließ beim gut besuchten Jubiläumskonzert anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gruppe um Gründungsmitglied Kally keine Wünsche offen und beeindruckte mit einer temperamentvollen Bühnenshow. Eine Vielzahl bekannter wie auch eher selten gespielter Songs aus der Rock-Historie wurde in handwerklich makellosem Zusammenspiel den dankbaren Fans geboten, die pandemiebedingt lange auf derartige Veranstaltungen hatten verzichten müssen.