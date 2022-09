Ziemetshausen

vor 18 Min.

Der Radelspaß kommt 2023 nach Ziemetshausen

Plus Ziemetshausen hat den Zuschlag für den nächsten Radelspaß erhalten. Außerdem will die Marktgemeinde in Schönebach-Ost ein Wohngebiet ausweisen.

Von Peter Voh Artikel anhören Shape

Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel kündigte in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats eine markante Veranstaltung für das kommende Jahr an: Die Marktgemeinde erhielt den Zuschlag für den Radelspaß von Donautal aktiv am 16. und 17. September 2023. Das Mega-Event wandert somit Zusam aufwärts von Wertingen am kommenden Sonntag, 11. September, nach Ziemetshausen im kommenden Jahr. Nach der 2011 buchstäblich verregneten Veranstaltung und den dann 2013 nachgeholten Radelspaßtagen treffen sich die Radel-Freaks somit zum dritten Mal rund um die Taferne in Ziemetshausen. Eine Abordnung der Marktgemeinde wird die Veranstaltung in Wertingen besuchen und Werbung für die Marktgemeinde im oberen Zusamtal machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .