Der Tekturplan schafft in Ziemetshausen Klarheit

Plus Nach langem Hin und Her gibt der Ziemetshauser Bauausschuss grünes Licht für den Bau eines Mehrfamilienhauses - und auch für einen bereits bestehenden Pferdestall.

Mit strittigen Angelegenheiten hat sich kürzlich der Bauausschuss des Ziemetshauser Marktgemeinderats befasst. Eine Bauvoranfrage zur Umgestaltung eines Mehrfamilienhauses beschäftigt den Ausschuss schon geraume Zeit. Haben die ursprünglichen Planungen doch eine gewisse Anzahl an Stellplätzen erfordert, die der Bauherr nicht bieten konnte und sich zusätzliche Parkmöglichkeiten nur an der Vesperbilder Straße ergeben hätten. Da es sich hier aber um eine stark frequentierte Straße handelt und mit Baubeginn der neuen Kindertagesstätte und nachfolgend bei Betriebsaufnahme mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, konnte der Ausschuss dem nicht zustimmen.