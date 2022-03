Die Kita-Gebühren für die Märcheninsel in Ziemetshausen steigen

Plus Der Marktgemeinderat Ziemetshausen reagiert damit auf Personal- und Energiekostensteigerungen. Eine Waldspielgruppe für naturnahe Erziehung wird gegründet.

Die derzeitige Gebührensatzung für die gemeindliche Kindertagesstätte Märcheninsel in Ziemetshausen ist seit September 2017 in Kraft und wurde seitdem nicht mehr verändert. Der Markt Ziemetshausen sieht sich gezwungen, die Beiträge nach fünf Jahren neu zu kalkulieren und entsprechend anzupassen.