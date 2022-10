Ein Medizin- und Rehazentrum auf Schloss Seyfriedsberg?

Die Eigentümer wollen das Schloss sinnvoll nutzen. Eine "Verwendung im medizinischen sowie rehabilitierenden Bereich" ist angedacht. Es läuft eine Bauvoranfrage.

Die Eigentümergemeinschaft von Schloss Seyfriedsberg ist übereingekommen, das Schloss langfristig in seiner Bausubstanz denkmalschutzgerecht erhalten zu wollen sowie den einzigartigen forstbotanischen Garten weiterhin der Allgemeinheit zugänglich zu belassen. Überdies ist es ein Ansinnen der Eigentümergemeinschaft, dass das Schloss nicht nur als reines Objekt weiterbesteht, sondern in das Schloss wieder eine sinnvolle Nutzung und damit Leben einkehrt. "Als hierfür geeignetste Nutzung wird eine Verwendung im medizinischen sowie rehabilitierenden Bereich angedacht", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der Marktgemeinde.

Dadurch würde das Schloss weit über die Gemeindegrenzen sowie dem Raum Mittelschwabens hinaus Bekanntheit erlangen und hätte für die Menschen in der Region den weiteren Mehrwert, dass dort verschiedenste Arbeitsplätze entstehen würden. Nachdem ein solches Großprojekt einen gewissen Vorlauf benötigt und zudem einen enormen Planungsaufwand darstellt, sei die Eigentümergemeinschaft in den letzten Wochen und Monaten engagiert bemüht gewesenh, die einzelnen Rahmenbedingungen im Vorfeld weitestgehend abzuklären.

Er legte im Jahre 1848 den einzigartigen Schlosspark an: Prinz Karl Anselm zu Oettingen-Wallerstein. Foto: Hans Bosch

Aus diesem Grund fand im August ein sogenannter „Scoping-Termin“ mit diversen Fachbehörden sowie Vertretern der Marktgemeinde Ziemetshausen statt, um die grundsätzliche Machbarkeit bereits im Vorab einschätzen zu können. Nachdem der Scoping-Termin hinsichtlich der Realisierbarkeit des Projekts positiv verlaufen sei, habe sie die Eigentümergemeinschaft nunmehr entschieden, durch eine sogenannte Bauvoranfrage, rechtliche Planungssicherheit zu erwirken.

Ziemetshausen möchte das Projekt intensiv unterstützen

Der Markt Ziemetshausen begrüßt die Planungen außerordentlich und hat seitens seines Bürgermeisters Ralf Wetzel bereits seine volle Unterstützung signalisiert. Wäre doch somit der Forstbestand des Schlosses und der Erhalt des überregional bekannten forstbotanischen Parks gesichert. Zudem würde sich die angedachte Nutzung wie ein Puzzleteil in die bisher durch den Markt Ziemetshausen betriebene Sicherung und den Ausbau des medizinischen Standortes einfügen.

Die detaillierte Projektvorstellung erfolgt in der nächsten öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates Ziemetshausen am Montag, 7. November, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Ziemetshausen. (AZ)

