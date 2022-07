Ziemetshausen

vor 18 Min.

Die Energieversorgung in Ziemetshausen ist gesichert

Ein Teil von Ziemetshausens kommunalen Gebäuden ist an ein innerörtliches Nahwärmenetz mit Hackschnitzelheizung angeschlossen.

Plus Nahwärme aus Hackschnitzeln versorgt Gebäude und der Waldkindergarten erhält übergangsweise einen Container-Schutzraum. So stellt sich Ziemetshausen auf.

Von Peter Voh

Mit aktuellen, aber dennoch weitgehend unspektakulären Themen befasste sich der Marktgemeinderat Ziemetshausen auf seiner jüngsten öffentlichen Sitzung. So konnte Bürgermeister Ralf Wetzel wissen lassen, dass bezüglich der Energieversorgung im kommenden Herbst und Winter für die öffentlichen Gebäude wie Kita, Grundschule, Sporthalle oder Rathaus keine Probleme oder Engpässe zu erwarten sind. Ein Teil der Gebäude ist an ein innerörtliches Nahwärmenetz mit Hackschnitzelheizung angeschlossen, der Rest wird mit Öl beheizt. Wenngleich man nicht auf Gasversorgung angewiesen sei, so sei man dennoch bemüht, Energie einzusparen, wo immer dies möglich und auch nötig sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .