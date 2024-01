Ziemetshausen

Freude über Geschenke bei Senioren und Kindern in Alba Julia

Schwester Jacintia (rechts), Leiterin der Altenheime im Kloster in Alba Julia, konnte der betagten Frau mit einem Weihnachtspäckchen aus dem Schwabenland eine kleine Freude zu Weihnachten bereiten.

Plus Die Weihnachtspäckchen-Aktion aus den Stauden und Ziemetshausen für die Menschen um Schwester Maria Hausner in Rumänien war ein Volltreffer.

Die Weihnachtspäckchen-Aktion des Freundeskreises Zusam Stauden hat ihren Zweck auch diesmal wieder mehr als erfüllt. Den Senioren und Seniorinnen vom Alten- und Pflegeheim im Kloster von Sr. Maria im rumänischen Alba Julia konnten mit den zahlreichen Weihnachtspäckchen, die spendierfreudige Menschen Anfang Dezember trotz der heftigen Schneefälle seinerzeit abgegeben haben, wieder große Weihnachtsfreude bereitet werden. In ihrem Dankschreiben für die weit über 550 Päckchen für Jung und Alt, die vier Mitglieder des Freundeskreises Mitte Dezember nach einer 18-stündigen Nonstop-Fahrt angeliefert haben, schreibt die Klosterfrau, dass es ihr und Pater Patrick immer wieder ans Herz geht, wenn sie sehen, wie sich die Alten freuen, wenn sie ihr Weihnachtspäckchen, das nur ihnen allein gehört, mit Andacht aufmachen und das, was darinnen ist, immer wieder anschauen. Schwester Maria dankt an dieser Stelle allen Spendern, Päckchenpackern und Sammlerinnen mit einem herzlichen "Vergelt's Gott".

Auch die Hilfsorganisation Humedica war beteiligt an der Spende für Alba Julia

Aber auch die Kinder in den Schulen erfuhren mit den Weihnachtspäckchen, die die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica eingesammelt und dem Freundeskreis nach Alba Julia mitgegeben hat, tiefe Glücksgefühle zu Weihnachten. Beim Abladen der Päckchen wurden die Gäste aus dem Schwabenland von Schülern der 12. Klasse des Gymnasiums (alle Inhaber des Deutschdiploms mit der höchsten Stufe C 1) unterstützt, die einerseits mit der körperlichen Arbeit gerne auf eine Lateinstunde bei Sr. Maria verzichteten und andererseits mit freudiger Verwunderung notierten, „wie viele Freunde wir in Deutschland haben, die uns immer wieder Freude bereiten.“

