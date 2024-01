In Ziemetshausen wird Wasser und Abwasser teurer

Plus Auf die Marktgemeinde Ziemetshausen kommen erhebliche Investitionen für die Sanierung der Kläranlage zu.

Auf die Marktgemeinde kommen in naher Zukunft erhebliche Investitionen für Sanierung und zeitgemäßen Ausbau der Kläranlage zu. Verwaltung und Marktgemeinderat sind sich dessen bewusst und wollen für die so anstehenden Ausgaben gewappnet sein. Entsprechend wurde nun über die Gestaltung der künftigen Gebührensätze für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst.

Anhand der zu erwartenden Ausgaben und unter Zugrundelegung der zur Zeit erhobenen Gebühren für Wasser und Abwasser wurden unter Mitwirkung einer Fachfirma jeweils eine Beitrags- und Gebührenkalkulation zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung erstellt. Demnach muss der derzeitige Wasserpreis von 1,05 Euro je Kubikmeter auf 1,76 Euro angehoben werden. Grund für diese massive Erhöhung ist, dass auf diesem Sektor keine Rücklagen gebildet werden können. Dies bedeutet, dass diese Gebühr künftig angehoben werden muss, da es aus der Kostensituation heraus keine andere Alternative gibt, so Bürgermeister Ralf Wetzel. Für eventuelle Rücklagenbildungen ab dem nächsten Kalkulationszeitraum könnte in Erwägung gezogen werden, auf Wiederbeschaffungswerte abzuschreiben.