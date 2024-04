Weißes Auto mit rotem Kennzeichen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat im Ziemetshauser Ortsteil Uttenhofen einen geparkten Wagen gestohlen. Der Besitzer hatte einen entscheidenden Fehler gemacht.

In der Nacht zum vergangenen Samstag entwendete ein unbekannter Täter ein in der Sankt-Josef-Straße in Uttenhofen abgestelltes Auto. An dem weißen Renault Kangoo war ein rotes Kennzeichen angebracht. Der Täter nutzte die günstige Gelegenheit zum Diebstahl, da der Eigentümer vergessen hatte, den Schlüssel abzuziehen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0. (AZ)