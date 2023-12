Welche Gebühren die Marktgemeinde Ziemetshausen erhöht

In der jüngsten Sitzung hat der Ziemetshauser Marktrat eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Über welche Themen debattiert wurde.

Gebührenanpassungen im Bürgerbüro zum 1. Januar 2024 wurden in der Sitzung des Ziemetshauser Marktgemeinderates beraten und beschlossen. In einigen Bereichen des Bürgerbüros sind die Richtsätze für Gebühren zu erhöhen, da die letzten Anpassungen oder Erhöhungen zum Teil bereits zehn Jahre zurückliegen oder die geltenden Gebühren vor gar schon 20 Jahren festgelegt wurden.

Zudem hat sich in dem einen oder anderen Bereich der Gebührenrahmen des Kostenverzeichnisses geändert. So wurden die Gestattungsgebühren für den vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes (beispielsweise für Kleiderbasar und Ähnliches) jetzt um jeweils fünf Euro je Position, abhängig von Bedeutungs- und Arbeitsaufwand, angehoben. Die bislang geltenden Gebühren für Gewerbemeldungen wurden nunmehr um zehn Euro erhöht. Die Höhe der Gebühr für Gewerbean-, um- oder abmeldungen ist je nach Bedeutungs- und Arbeitsaufwand festzusetzen. Zur Gebührenordnung für das Straßenverkehrsrecht sind für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) neue Rahmengebühren vorgesehen. Da sich zur Gleichbehandlung der Antragsteller am Gebührenrahmen des Landratsamtes Günzburg zu orientieren ist, sollen künftig auch einige Richtsätze ergänzt und die auf das Niveau der Sätze vom Landratsamt gesetzt werden. Der Marktgemeinderat hat die Gebührenanpassungen nach eingehender Beratung einstimmig beschlossen.

Der Marktrat Ziemetshausen debattiert über ein Mehrfamilienhaus

Der Bauantrag zum Neubau eines barrierefreien Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten und Stellplätzen am Göppelberg im Nordwesten von Ziemetshausen "geht" seit Monaten durch den Marktgemeinderat. Aufgrund der Hanglage des Gebäudes ist ein Teil des Kellergeschosses frei zugänglich, das Haus erweckt so den Eindruck eines dreistöckigen Gebäudes und passt nach Auffassung des Landratsamtes in Günzburg nicht in das Ortsbild. Aufgrund der wuchtigen Erscheinung hat das Landratsamt eine Art Kaschierung gefordert, sodass für das Ortsbild die Erscheinung eines zweigeschossigen Gebäudes entsteht. Als Lösung wurde im Einvernehmen mit der Behörde im Nordosten ein Carport geplant, der dort fünf Stellplätze überdacht. Der wurde in den vorliegenden Unterlagen jedoch nicht weiter bemaßt. Dies bemängelte das Landratsamt und hat die Bemaßung nachgefordert. Das Amt ist bei der vorliegenden Umplanung zu dem Ergebnis gekommen, dass der neue Carport abstandsflächenpflichtig ist und die Abstandsflächen noch in den Plan eingezeichnet werden müssen. Da der Carport zudem grenzständig ist, müssen die Abstandsflächen voraussichtlich auf die gemeindliche Straße übernommen werden. Entsprechend der Bayerischen Bauordnung dürfen Abstandsflächen auch auf öffentlichen Verkehrsflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Ebenfalls überlappen sich auch Abstandsflächen, wofür das Landratsamt einen Antrag auf Abweichung und eine entsprechende Begründung fordert.

Blick auf Ziemetshausen aus der Vogelperspektive. In seiner Sitzung hatte der Marktrat eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Der Abweichung zur Stellplatzsatzung hat der Marktgemeinderat bereits zugestimmt. Geregelt wird, dass zwischen Garagen und öffentlicher Fahrbahn ein Abstand von fünf Metern gehalten werden muss. Diese Regelung würde der Carport aber nicht einhalten, Stellplätze mit Schutzdächern (Carports) gelten als offene Garagen. Der Marktgemeinderat hatte nun darüber zu entscheiden, ob der Abweichung zugestimmt werden soll. Im Falle der Zustimmung wird die Regelung der Satzung aufgeweicht und es wird ein unbedingt zu vermeidender Bezugsfall geschaffen. Wird der Abweichung nicht zugestimmt, wird das Bauvorhaben vermutlich nicht umsetzbar sein.

In der Umplanung wurde der Carport wieder entfernt

Die planende Firma hat dem Landratsamt unaufgefordert eine neue Umplanung geschickt, bei der der Carport wieder entfernt wurde und stattdessen eine Hecke und Pflanzen eingezeichnet sind. Eine Rücksprache mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde erbrachte, dass die neue Planung noch im Landratsamt besprochen werden muss. Die Tendenz geht dahin, dass das reine Anpflanzen von Hecken und Pflanzen die Dreigeschossigkeit des geplanten Gebäudes nicht entsprechend kaschiert und die Planung so voraussichtlich nicht akzeptiert werden kann. Die Markträte hatten aufgrund der geänderten Planungen des Bauherrn Gelegenheit zur Stellungnahme zu einem gemeindlichen Einvernehmen. Dieses konnte nach eingehender Beratung nicht erzielt werden, die Markträte stimmten geschlossen gegen die aufgrund der Umplanungen sich ergebenden Abweichungen von den geltenden Vorschriften.

Zur Städtebauförderung und der Fortschreibung des Sanierungsgebietes wurde einstimmig beschlossen, dass der Markt Ziemetshausen weiterhin in der Städtebauförderung aktiv sein möchte. Für die Schaffung von aktuellen Fördergrundlagen soll die vorbereitende Untersuchung aus dem Jahr 2005 fortgeschrieben werden und so gemeinsam ein integriertes, städtebauliches Entwicklungskonzept erstellt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibungen der Fortschreibung und der vorbereitenden Untersuchung sowie des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes an ein externes Planungsbüro in Abstimmung mit der Förderstelle durchzuführen.