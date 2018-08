vor 36 Min.

Das Berliner Schloss ist auf der Zielgeraden Kultur

Bis zu drei Millionen Besucher jährlich werden erwartet. Ein Jahr vor Eröffnung lädt das Berliner Schloss schon mal zu einer Schnuppervisite.

Friedrich der Große hielt nicht gerade viel von seinem Großvater. Er sei "eitel und glanzsüchtig" gewesen und habe einen Hang zu "verschwenderischem Prunk" gehabt, schrieb der Nachfahre über Friedrich I. (1657-1713), den ersten preußischen König. Dem Repräsentationsbedürfnis des Herrschers verdankt Berlin den Schlüterhof, ein herausragendes Meisterwerk des Barock.

An diesem Wochenende (25./26. August) können Besucher bei den Tagen der offenen Baustelle im wiederaufgebauten Berliner Schloss erstmals wieder ein Gefühl für die einstige preußische Pracht bekommen. Drei Fassaden wurden originalgetreu rekonstruiert, nur die westliche Seite bietet mit ihrer modernen Betonoptik einen spannungsreichen Gegensatz.

"Kieke, staune, wunder Dir!" heißt das Motto des Publikumswochenendes. Und es wird das letzte sein, wie die Verantwortlichen ankündigen. Denn im kommenden Jahr soll hier unter dem Namen Humboldt Forum das neue Museums- und Kulturzentrum in der Mitte Berlins öffnen - zumindest ein erster Teil.

"Wir sind zuversichtlich, mit einem klugen Baumanagement die noch ausstehenden Arbeiten rechtzeitig abschließen zu können", sagt Hans-Dieter Hegner, Bauvorstand der verantwortlichen Stiftung, am Dienstag bei einer Baustellenbegehung. Auch mit den Gesamtkosten von rund 600 Millionen Euro liege man im Plan. "Das Budget reicht. Wir werden es nicht reißen."

Eine Lücke gibt es allerdings bei den Spenden. Von den zugesagten 105 Millionen Euro zur Rekonstruktion der historischen Fassaden fehlen noch 20 Millionen. "Wir werden nicht aufhören, bevor wir das Geld zusammenhaben - solange der liebe Gott mich lässt", sagt Wilhelm von Boddien (76), der Vorsitzende des Fördervereins und Mitinitiator des Projekts.

Zum letzten Mal lädt das Humboldt Forum ins Berliner Schloss zu den Tagen der offen Baustelle ein. Die Gerüste sind fast weg, der Schlüterhof ist jetzt in voller Pracht zu bewundern. Video: dpa

Ein ansehnliches Sümmchen dürfte am Samstag durch das Benefizkonzert der Berliner Philharmoniker hereinkommen. Das weltberühmte Orchester spielt unter Leitung seines künftigen Chefdirigenten Kirill Petrenko Richard Strauss und Beethovens 7. Sinfonie. Der Eintritt pro Person kostet schlappe 295 Euro. Die Einnahmen für fast 1500 Tickets sollen zu hundert Prozent dem Schloss zugute kommen. "Ausverkauft", melden die Veranstalter.

Berliner Philharmoniker kostenfrei im Berliner Dom hören

Kostenfrei ist das Konzert in einer Live-Übertragung direkt gegenüber im Berliner Dom zu hören, das RBB-Fernsehen sendet am Abend eine Aufzeichnung (22.15 Uhr). "Wir wollen mit diesen Tagen der offenen Tür auch ein bisschen an die Spenderherzen rühren. Das haben wir nötig", sagt Bauvorstand Hegner.

Dazu gibt es ein buntes Programm mit Informationen über Bau und Architektur, Mitmach- und Experimentierstationen, Musik und Streetfood. Am Sonntagnachmittag beschließt die Berliner Showtanzgruppe der Brasilianerin Girlene Santos mit einer Sambashow das Programm - als Referenz an eine der größten Volkstanzkulturen der Welt, wie die Verantwortlichen sagen.

Denn das Humboldt Forum versteht sich nach eigenem Programm als "Ort der Weltkulturen". Schwerpunkt werden die ethnologische und die asiatische Sammlung der Berliner Museen sein. Zudem sind zahlreiche Sonderausstellungen und Kulturveranstaltungen geplant.

Wie viel von dem Haus - so groß wie etwa drei Fußballfelder - dann tatsächlich im nächsten Herbst eröffnet wird, will Bauvorstand Hegner noch nicht so recht verraten. "Das ist wie beim Weihnachtsmann", sagt er. "Wenn Sie alle Geschenke vorher wissen, freuen Sie sich nicht mehr darauf." (dpa)

Programm zu den Tagen der offenen Baustelle

Themen Folgen