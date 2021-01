vor 47 Min.

Jahreshoroskop 2021 für Löwe: Das Horoskop verspricht Stabilität in der Partnerschaft

Was steht im Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Löwe über die Liebe? Hier lesen Sie das Horoskop kostenlos.

Von Martin A. Banger

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Löwe gibt Tipps und Prognosen für das neue Jahr. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Löwe: Stabilität in der Partnerschaft

Für Sie liegen in diesem Jahr widersprüchliche Tendenzen vor: Jupiter beschleunigt neue Entwicklungen, Saturn fordert geduldige Auseinandersetzung. Kein Wunder, wenn Sie hin und wieder unentschlossen dastehen und sich fragen, in welche Richtung es weitergeht. Insgesamt ist dies aber eine gute Gelegenheit, verschiedene Zielsetzungen miteinander in Einklang zu bringen.

In Ihrer Partnerschaft dürfte es Ihnen beispielsweise gelingen, sowohl Stabilität als auch Abwechslung zu finden. Sie werden weder unangemessene Forderungen stellen noch übertriebene Zugeständnisse machen. Ihre Freundschaften und Ihre Beziehung erhalten damit ein solides Fundament, ohne zu starr zu werden.

Löwe: Was das Horoskop 2021 für die Liebe rät

Als Single werden Sie sich nicht gerade Knall auf Fall verlieben. Eine neue Bindung gehen Sie zunächst wohl eher etwas nüchtern ein. Dafür dürfte die aber umso dauerhafter sein. Die Romantik kommt dann schon.

Die Monate, in denen die Liebe für die Löwen eine besondere Rolle spielt, sind April, Juli und Oktober. Wurden Sie zwischen dem 29.7. und dem 7.8. geboren, sollten Sie Ruhe bewahren, wenn von allen Seiten Anforderungen auf Sie zukommen. Sie können viel erreichen in diesem Jahr – doch beschleunigen brauchen Sie jetzt nichts.

