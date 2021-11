Jahreshoroskop 2022 für Krebs: Mit wenig Aufwand zum Erfolg

Das Jahreshoroskop 2022 sagt ein gutes Jahr für Menschen mit dem Sternzeichen Krebs voraus. Hier lesen Sie das Horoskop kostenlos, das vom Astrologen Martin A. Banger stammt.

Egal ob in der Lieber oder im Beruf - laut Jahreshoroskop 2022 wird es ein erfolgreiches Jahr für Menschen mit dem Sternzeichen Krebs - wenn sie nicht an einer Hürde scheitern. Das Horoskop stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Krebs

Jupiter konfrontiert Sie besonders in der ersten Jahreshälfte auf angenehme Weise damit, neue Entwicklungen in Ihrem Leben zuzulassen. Für Singles kann dies durchaus das Eingehen der langersehnten Beziehung bedeuten. Ob Sie sich um berufliche Ziele bemühen oder sich für Ihre Partnerschaft einsetzen – mit nur geringem Aufwand dürften Sie Ihre Vorstellungen erfolgreich verwirklichen.

Video: SAT.1

Es sei denn, Sie scheitern an der Hürde der Entscheidung: Bis Anfang Mai ergeben sich so viele unverhoffte Möglichkeiten, dass manch ein Krebs eher verwirrt als begeistert sein wird. "Weniger ist mehr" heißt es dann für Sie, wenn Sie sich am Ende nicht übernehmen wollen.

Krebs: Horoskop 2022 sieht weitere Chance für die Liebe

Ab Juni geht es darum, das Neue in Ihrem Leben zu sichern und zu vertiefen. Singles, die bis zum Herbst immer noch allein sind, erhalten ab November eine zweite Chance.

Sind Sie zwischen dem 17. und dem 21.7. geboren, werden Sie mit Entwicklungen konfrontiert, für die Sie keine schnelle Lösung finden. Das sollen Sie zunächst auch gar nicht, da erst im Laufe des Jahres ein neuer Standpunkt in Ihnen heranreift.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook: 12Zeichen Astrologe Banger

