Reise

18:50 Uhr

Keine Reise ohne ihn: Eine Ode an den Koffer

Plus Am französischen Hof von Louis Vuitton einst erfunden, entwickelte er sich zum unersetzlichen Accessoire für alle Reisenden. Wo wären wir nur ohne Koffer?

Von Inge Ahrens

Ich packe meinen Koffer und lege mein Lieblingsbuch hinein, den neuen Badeanzug, die silbernen Schläppchen..., wer weiß. Wer kennt es nicht, das Gedächtnisspiel im Kreise der Familie, bis der imaginäre Koffer voll ist und die ersten Teilnehmer nicht mehr wissen, was alles hinein getan wurde. Möglichkeiten zum Spielen zu Hause gab es ja genug in der letzten Zeit. Das Reisen war Illusion für die meisten von uns, ein kleiner Trost nur, mit dem Finger auf der Landkarte etwas herumzufahren, alte Fotos hervorzukramen und Spaghetti Carbonara zuzubereiten, fast so gut, wie wir sie im italienischen Latium noch zwei Sommer zuvor aßen. Natürlich ohne Sahne!

