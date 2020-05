Tipp 74 in der Corona-Zeit: So baust du dir eine Glas-Harfe

Tipp: Du kannst die Glas-Harfe auch mit den Fingern spielen – so machen das die Profis. Dazu feuchtest du den Finger etwas an und fährst dann vorsichtig im Kreis über den Rand. So entsteht ein Ton. Drückst du etwas fester, wird der Ton lauter. Viel Spaß beim Ausprobieren der Wassermusik! (lea)

Bild: Lea Thies