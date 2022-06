Völlig losgelöst: In der Karibik soll die Privatstadt Próspera entstehen

Mitten in der Karibik wird ein radikal-libertäres Experiment gewagt: eine Stadt als Unternehmen, in dem sich Politik erübrigt hat. Ein Steuerparadies. Willkommen in der schönen neuen Welt der Reichen – um die es aber Streit gibt.

Der einzige Weg nach Crawfish Rock führt über eine unbefestigte Straße voller Schlaglöcher. Schon deshalb fahren die Taxifahrer von Roatán nicht gerne hierhin. Immer wieder bleibt das Auto im unebenen Boden stecken, der Sand knistert im Getriebe. Auf halber Strecke zwischen der Kleinstadt French Harbour und dem Fischerdorf kommt man an einem großen Gattertor vorbei, das mit zwei nach oben gerichteten Zacken verziert ist: das Zeichen von Próspera, der Aufblühenden, ein neuer Staat im Staate Honduras, der bald 30.000 Bewohner beherbergen soll und das Land spaltet wie kein Thema zuvor in der Geschichte des Karibikstaates.

Ab dem Tor endet offiziell sein Hoheitsgebiet, auch daran zu erkennen, dass das Taxi plötzlich nicht mehr rumpelt. Erst vor wenigen Monaten ist die Straße asphaltiert worden, die Erschaffer von Próspera scheinen es ernst zu meinen mit ihrem Vorhaben.

Der Eingang zum Bürogebäude von Próspera, ein Security Mann steht davor. Foto: Paul Gäbler

Nach einigen weiteren hundert Metern muss man sich entscheiden: Fährt man nach links, kommt man nach Crawfish Rock, ein Dorf, das heißt und aussieht wie ein Piratennest. Auf dem Dorfplatz rennen Jugendliche einem Ball hinterher, vor den Lebensmittelläden liegen Hunde faul im Schatten und im Hintergrund kann man hören, wie die Wellen sanft ans Ufer schwappen.

Auf dem Schild steht: "Wir glauben an Privateigentum"

Fährt man nach rechts, wird man nach einigen Metern durch ein Schild daran erinnert, dass man das eigentlich nicht darf. „We create jobs for Islanders“, ist zu lesen – man schaffe Stellen für Einheimische –, und ebenso „We believe in Private Property“: Wir glauben an Privateigentum.

Ab hier überwachen Sicherheitskameras jeden Schritt, ein gelangweilter Security-Mann bittet den Reporter freundlich, zu gehen. Hier hört Honduras auf zu existieren, hier beginnt das Herrschaftsgebiet von Próspera Inc., das Unternehmen, das die sogenannte Sonderentwicklungszone verwaltet. Doch wirklich viel zu sehen gibt es nicht. Im schwachen Licht der untergehenden Sonne kann man ein größeres Bürogebäude erkennen, gesäumt von kleineren Bungalows, die für 500 Dollar im Monat gemietet werden können. Eine Stadt ist das noch nicht und auße dem Security-Mann ist niemand hier. Die Bagger und Planierraupen stehen bereits seit mehreren Wochen still.

Die Bagger stehen seit Wochen still. Foto: Paul Gäbler





Was hier passiert, ist so verrückt, dass man es erst glauben kann, wenn man da war. Seit einigen Jahren wagen hier ein paar Libertäre ein Experiment: Man möchte seine eigene Stadt bauen, mit eigenen Regeln, eigenen Gesetzen und ohne vom sie umgebenden Staat behelligt zu werden. Unter den Gründern und Investoren sind bekannte Namen aus dem Silicon Valley dabei: Patti Friedman, Enkel des Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman, ebenso wie PayPal-Mitgründer Peter Thiel, der kürzlich durch sein Engagement des gescheiterten österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz Schlagzeilen machte.

Einer der Vordenker der Privatstadtidee kommt allerdings aus Deutschland: Titus Gebel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rohstoff AG, der mit seinem Buch „Freie Privatstädte: Mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt“ eine Art Standardwerk zum Thema geschrieben hat. Mit seiner „Free Private Cities Foundation“ arbeitet er daran, das Konzept in der ganzen Welt bekannt zu machen.

Die Besonderheit ist die völlige Abwesenheit von Politik

Was diese Städte so besonders macht, ist die völlige Abwesenheit von Politik. Staatliche Leistungen gibt es nicht mehr, alles ordnet sich dem Dienstleistungsgedanken unter. Sicherheit, Müllabfuhr, Strom- und Wasserversorgung und Bildung sind private Leistungen, die über ein digitales System beantragt und auch wieder abbestellt werden können, frei nach dem Vorbild aus Estland, das seine Verwaltung vollständig digitalisiert hat. Kommt es unter den Bewohnern zu Streit, verhandelt ein privates Schiedsgericht. Und wem es nicht gefällt, der kann die Betreiberfirma auf Schadensersatz verklagen – oder sich, frei nach den Regeln des Wettbewerbs, in einer anderen Privatstadt niederlassen.

In Gebels Vorstellung hat sich die Politik überflüssig gemacht, die Verwaltungen sind nicht mehr an ein parlamentarisches Mehrheitsprinzip gebunden. Von neun Stadträten werden vier von der Betreiberfirma direkt bestimmt. Diese hat damit ein ewig währendes Vetorecht. Die Grundstückseigner ernennen zwei Mitglieder, ihr Stimmanteil ergibt sich aus der Größe ihres Besitzes. Nur drei Stadträte sollen die Bewohnerinnen und Bewohnern selbst wählen.

Um das Ganze zu finanzieren, zahlen die Bewohner einen Grundbetrag, der für Honduraner bei 260 Dollar liegt, für Ausländer bei 1.300 Dollar. Damit sich finanzstarke Firmen in Próspera ansiedeln, werden die Steuersätze extra niedrig gehalten: zehn Prozent Einkommenssteuer, 2,5 Mehrwertsteuer, ein Prozent Grundstückssteuer. Ein selbst gebasteltes Steuerparadies von Reichen für Reiche.

Am Neujahrstag des Jahres 2022 torkelt ein noch oder schon wieder alkoholisierter Mann durch die breiten Straßen von Crawfish Rock und ruft Venessa Cardenas hinterher, wie schön sie sei. Die macht eine Handbewegung, als würde sie eine lästige Fliege verscheuchen. Das Dorf zählt nur wenige hundert Einwohner, man kennt sich hier. Aber seit nebenan die neuen Nachbarn eingezogen sind, hat die Dorfgemeinschaft Risse bekommen.

Anfang der 90er kamen Investoren und Geld nach Roatán und bauten ein Hotel neben das andere. Seitdem blüht die Region mit seiner Nachbarinsel Utila auf. Das Wasser bleibt in den Wintermonaten warm und algenfrei, die Küstengebiete locken mit den zweitgrößten zusammenhängenden Korallenriffen der Welt. Im Gegensatz zum Festland können sich Touristen hier angstfrei bewegen.

Es gibt keinen Bürgermeister, sondern einen CEO

2017 habe Cardenas zum ersten Mal mit Erick Brimen Kontakt gehabt, erzählt sie. Brimen, halb Venezolaner, halb Amerikaner ist so etwas wie der Bürgermeister von Próspera, nur heißt er eben nicht Bürgermeister, sondern CEO. Er habe Cardenas erklärt, es handle sich um ein neues Tourismusprojekt. Das benachbarte Pristine Bay, eine Gated Community, in der vorwiegend reiche Ausländer leben, sollte einen Anbau bekommen. Man wolle alle einbinden, habe Brimen erklärt, auch die Ungelernten, es gebe viel zu tun. Heute hat Cardenas Zweifel an dieser Aussage: „Die allermeisten von hier haben doch gar nicht die Qualifikation, um in so einer Stadt zu arbeiten“, sagt sie. „Ich glaube, die wollen unsere Lagune haben.“

Lisa Connor und Vanessa Cardenas sind Mitglieder des Gemeinderates des benachbarten Dorfes. Foto: Paul Gäbler

Cardenas ist Lehrerin, sie spricht Spanisch und Englisch als Muttersprache, mit starkem kreolischen Einschlag. Sie gehört zur Volksgruppe der Garifuna, einer schwarzen Minderheit, die in den 1950er Jahren nach Honduras einwanderte und die Karibikregionen besiedelte. Sie sind es gewohnt, dass die Zentralregierung in der Hauptstadt Tegucigalpa sie ignoriert. Jahrelang habe ihre Großmutter dafür kämpfen müssen, dass Crawfish Rock an die Stromversorgung und die Kanalisation angeschlossen wird. Man ertrug es mit karibischer Gelassenheit. Erst seit wenigen Jahren gibt es eine Internetleitung, die Wasserversorgung läuft weiterhin über einen örtlichen Brunnen. Wer hier wohnt, verdient selten mehr als 350 Dollar im Monat. Sie habe nichts dagegen, dass man dort eine Stadt bauen wolle, aber: „Ich möchte Honduranerin bleiben. Die können ja meinetwegen ihre Stadt bauen. Aber warum muss es denn ein unabhängiger Stadtstaat sein?“

Dass Privatstädte größere Aufmerksamkeit erlangten, liegt vorwiegend an Paul Romer. 2009 hielt der spätere Chefökonom der Weltbank einen viel beachteten TED-Talk, in dem er sein Konzept der „Charter City“ vorstellte. Sein Plan: In unterentwickelten, korrupten Ländern mit schwacher Wirtschaftsleistung sollen kleine Inseln der Bürokratie- und Korruptionsfreiheit errichtet werden, die der Region zu Wachstum und Wohlstand verhelfen sollen. Als Idealbild diente stets die frühere britische Kolonie Hongkong.

Den ersten konkreten Aufschlag wagte man in Honduras, wo sich die rechtskonservative Regierung dafür starkmachte, einzelne Landesgebiete in sogenannte „Zonen für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung“, kurz „ZEDEs,“ umzuwandeln und die Souveränität über diese Gebiete abzugeben. 2012 schied Paul Romer aus den Verhandlungen aus, nachdem die Regierung ohne vorherige Absprache Verträge mit internationalen Investoren unterzeichnet hatte. Damit wandten sie sich klar gegen Romers Absicht, das abgegebene Staatsgebiet unter die Hoheit eines anderen Staates zu stellen. Vielleicht erkannte aber Romer auch, dass man den Verhandlern auf der Gegenseite nicht trauen konnte. 2012 hatte der Oberste Gerichtshof in Honduras die Pläne als verfassungswidrig abgelehnt. Auf Druck des damaligen Parlamentspräsidenten und späteren Staatsoberhaupts Juan Orlando Hernandez von der Nationalen Partei wurden die Richter über Nacht ausgetauscht. Mit Romers Rückzug überließ er radikallibertären Kräften wie Erick Brimen und Titus Gebel das Feld.

Ein Video wird zum Image-Problem

Einem größeren Publikum wurden die Pläne allerdings vor allem durch ein Video bekannt. Am 28. September 2020, spät am Abend, trifft Erick Brimen in Crawfish Rock ein, um den Anwesenden ihre Rechte vorzulesen. Die Stimmung ist bereits gereizt im Dorf, dazu wütet die Pandemie. Man hatte ihn noch gebeten, die Veranstaltung abzusagen. Doch Brimen ignoriert die Warnungen der anwesenden Polizisten, stellt sich auf den kleinen, hölzernen Vorbau des Gemeindehauses und beginnt auf Spanisch seinen Vortrag.

Es ist Punkt 28 des neuen Investorenschutzgesetzes, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das Dorf könnte nun jederzeit durch Próspera Inc. enteignet werden, erklärt er. Für viele der Bewohner die Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtungen – das Dorf soll von der immer größer werdenden Stadt geschluckt werden.

Weiter kommt Brimen nicht. Die honduranische Polizei bittet ihn, den Vortrag abzubrechen, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Brimens Bodyguards weisen die Polizisten ab. Es kommt zu einem Handgemenge, Brimens Laptop fällt zu Boden und geht zu Bruch. „Verräter!“, rufen einzelne aus dem Publikum. „People of Crawfish Rock! Ich tue niemandem etwas! Ich halte Abstand, ihr könntet Covid haben!“, ruft Brimen auf Englisch durch das Mikrofon. „Please protect my human rights!“

Das Video geht im Netz viral, spätestens jetzt hat die Kampagne um Próspera ein Image-Problem. Sollte es wirklich der Plan gewesen sein, Crawfish Rock in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wegzuplanieren – nun ruht das wachende Auge der Öffentlichkeit über dem Dorf.

Ein Gespräch lehnt Erick Brimen ab: Er habe schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht, der Reporter könne gerne „seine Notizen schicken“, um zu beweisen, nicht nur die „manipulierte Geschichte“ der Gegenseite aufzuschreiben. Próspera sei ein „Win-all Project“. Dann schickt er eine Liste mit potenziellen Gesprächspartnern.

Einige wenige Dorfbewohner heißen den Nachbarstaat willkommen

Ganz am Ende der Lagune von Crawfish Rock steht das schief zusammengezimmerte Haus von Virginia Mann, in ungleichmäßigen Rhythmus prasseln die Regentropfen auf das Wellblechdach. Die 36-Jährige lebt hier mit ihrem Mann, ihrem Vater und ihren drei Kindern, weitgehend abgeschottet vom Rest des Dorfs. Sie ist eine der wenigen, die den neuen Nachbarstaat mit offenen Armen willkommen geheißen hat. Seit einem Jahr arbeitet sie dort als Köchin. „Ich verdiene gut, viel besser als bei früheren Arbeitgebern“, erzählt sie. Und fügt hinzu: „Ich traue Mr. Brimen. Sie wollen nur das Beste für die Menschen.“ Aber seit sie für die neuen Nachbarn arbeitet, habe sich das Verhältnis zum Rest des Dorfes merklich abgekühlt. „Manche grüßen mich nicht mehr“, sagt sie.

Spielende Kinder in der Lagune von Crawfish Rock. Foto: Paul Gäbler

Ihre Anstellung kam durch das „Institute for Excellence“ zustande, eine Stiftung der neuen Nachbarn, die sich für einige Monate auf dem Hauptplatz Crawfish Rocks einmietete und Arbeit und Beschäftigung für die Dorfbewohner versprach. Man vergab kleinere Kredite, versuchte, die Kinder nach der Schule zu beschäftigen, und lieferte den Social-Media-Kanälen von Próspera gutes Bildmaterial. Doch bei den meisten stellte sich schnell Ernüchterung ein. Einige der Bauaufträge gingen, entgegen früherer Absprachen, an andere Firmen. Nach der verunglückten Ansprache Brimens wurde das Büro geschlossen. Zur Wahrheit gehört eben auch: Wahnsinnig viel zu tun gab es in Próspera bislang nicht. Und seit der Wahl am 28. November 2021 könnte das ganze Projekt auch auf politischer Ebene gestorben sein.

In Honduras wurde 125 Mal in der 150-jährigen Geschichte geputscht

Dass ausgerechnet Honduras auserkoren wurde, den ersten privatisierten Stadtstaat zu beherbergen, kommt nicht von ungefähr. Seit Jahrzehnten ist das Land im Würgegriff korrupter Eliten, das Wort „Bananenrepublik“ ist im deutschen Sprachraum untrennbar mit dem zentralamerikanischen Land verknüpft. Die ausufernde Bürokratie, Drogenhandel und Gewalt verhindern seit je einen Wirtschaftsaufschwung. Hinzu kommen die permanenten Eingriffe des Militärs: 125 Mal wurde in der 150-jährigen Geschichte geputscht. Ein einsamer Rekord.

Letztmalig intervenierte es 2009, als man den sozialistischen Präsidenten Manuel Zelaya im Schlafanzug verhaftete und in ein Flugzeug nach Costa Rica setzte. Mit seiner geplanten Verfassungsänderung, die es ermöglicht hätte, als Präsident wiedergewählt zu werden, hatte er den Ärger der Landeseliten auf sich gezogen und dazu seine eigene Partei, die Partido Liberal, in der Mitte gespalten.

Was Zelaya sich nicht traute, vollbrachte dafür sein späterer Nachfolger. Juan Orlando Hernandez, der Mann, der den Privatstadtbefürwortern die Tür geöffnet hatte, ließ sich nach seiner ersten Amtszeit erneut aufstellen – ein klarer Verfassungsbruch.

Wie die Neue Zürcher Zeitung berichtete, sollen sowohl er als auch viele seiner Vertrauten im „Committee for Best Practice“ sitzen, ein Aufsichtsgremium über die Verwaltung der verschiedenen Sonderentwicklungszonen im Land. Sein Bruder wurde kürzlich in den USA zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe wegen Kokainschmuggels verurteilt. Seit der letzten Präsidentschaftswahl schützt ihn auch nicht mehr die Amtsimmunität. Am 15. Februar 2022 umstellten Spezialkräfte der Polizei sein Haus, Orlando wird in Handschellen abgeführt. Mitte April dann ist endgültig Schluss: Orlando wird in die USA abgeschoben.

51 Prozent der Honduranerinnen und Honduraner wählen am 28. November 2021 mit Xiomara Castro die Frau des 2009 weggeputschten Staatsoberhauptes zur ersten Präsidentin des Landes. Ihre Partei „Libre“ ist eine Abspaltung der Liberalen Partei, mit der sie nun zusammen regieren möchte. Politische Mehrheiten links der Mitte sind in Honduras schwierig. Zwischen Libre und der Liberalen Partei gibt es viel Streit, dazu muss sie sich auf drei weitere Parteien verlassen, die von ihrem Profil nicht unbedingt zusammenpassen.

Schon die erste Aktion der neuen Koalition endet in einem Fiasko: 18 Abgeordnete von Libre wählen entgegen der Vereinbarung den Kandidaten der Liberalen Partei zum Parlamentspräsidenten, die Politiker gehen mit Fäusten aufeinander los. Auf Anordnung von Xiomara Castro müssen die Abtrünnigen Partei und Fraktion verlassen. Zur Amtseinführung, in Anwesenheit von US-Vize-Präsidentin Kamala Harris, ist ihre Mehrheit auf wenige Sitze zusammengeschrumpft. Für die zentrale Aussage des Wahlkampfs – die Sonderentwicklungszonen wieder aus dem Land zu verbannen – benötigt sie eine Zweidrittelmehrheit.

An die neue Präsidentin wurde schon eine Warnung geschickt

Titus Gebel sitzt in seinem Büro in Monaco, seine Umgebung verschwimmt im Kamerabild der Konferenzsoftware. Der Autor des Buches „Freie Privatstädte“ lebt schon seit einigen Jahren im südfranzösischen Stadtstaat, der ihm maximale Freiheiten gewähre.

Ähnlich wie Erick Brimen hat Gebel nicht die beste Meinung von der Presse. Erst nach mehrmaligem Nachfragen erklärt er sich bereit zu einem Gespräch. Gebel war zeitweilig in der FDP und, wie er selber sagt, „mit mehreren Bundesministern befreundet“.

Gebels Enttäuschung über die Politik sitzt tief. Seine alte Partei sei eine „Umverteilungspartei“ geworden, so wie alle anderen auch. Den Sozialstaat hält er für überholt, aus seiner Sicht sollten Beamte sowie Sozialhilfeempfänger vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, um „Interessenskonflikte zu vermeiden“. Einwanderer bezeichnete er schon mal despektierlich als „alimentierungsbedürftige Neukunden“. Alles habe sich dem Wettbewerb unterzuordnen – auch die Suche nach neuen Möglichkeiten des Zusammenlebens.

Gebel gibt zu, das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber dem honduranischen Staat unterschätzt zu haben. Auch die Ankündigung, notfalls auf Enteignungen setzen zu wollen, hält er für einen Fehler, weshalb der Paragraf 28 aus dem Gesetz gestrichen werden soll. An die neue Präsidentin schickt er eine Warnung: Sollte die Regierung das Bauvorhaben stoppen, würde man vor ein internationales Schiedsgericht ziehen. Das könnte zu hohen Geldstrafen bis hin zu wirtschaftlichen Sanktionen führen. Schlimmstenfalls drohe Honduras sogar der Ausschluss aus der CAFTA, dem US-amerikanischen Freihandelsabkommen.

Den Vorwurf, sich ein legales Steuerparadies bauen zu wollen, kann er nicht nachvollziehen. Schließlich gebe es sogar innerhalb der EU Länder, in denen der Steuersatz noch niedriger sei.

Investor Gebel sieht sich als Pionier: Staaten als Dienstleister

Gebel sieht sich als Pionier, der sich mit den Privatstädten einen „Wettbewerb um das beste politische System“ eröffnen möchte. „Staaten wären gezwungen, als attraktive Dienstleister um Kunden zu werben, anstatt ihre Bürger als Melkkühe für Weltverbesserungsideen zu betrachten“, schreibt er in seinem Buch. Und weiter: „Solange Neuversuche auf begrenztem Territorium stattfinden, ist der Schaden bei einem Scheitern überschaubar und aufgrund der informierten Freiwilligkeit der Teilnehmer auch akzeptabel.“

Coming soon? Ein Schild am Eingang von Próspera . Foto: Paul Gäbler

Ob sich Gebel also auch von einem kommunistischen Stadtstaat überzeugen lassen würde? „Wenn sie denn gut wirtschaften? Vermutlich würde der Kommunismus, wenn, dann in so einem kleinen Staatsgebiet funktionieren. Aber ich bin überzeugt, dass mein Konzept das bessere ist. Leben und leben lassen.“

Mit dem Baubeginn wurden Fakten geschaffen

Ob Próspera also aufblühen wird oder direkt wieder verwelkt, hängt nun an der Entscheidung honduranischen Politik. Doch am 21. April passiert im Kongress etwas Überraschendes: Alle Abgeordneten, auch die der Nationalen Partei, stimmen geschlossen für die Annullierung der ZEDEs-Gesetzgebung. Die Gegenseite kündigte bereits Beschwerde beim Verfassungsgericht an, das weiter unter Einfluss des geschassten Ex-Präsidenten steht. Ausgang: völlig offen.

Aber der Geist ist längst aus der Flasche. Brimen, Gebel und Co. haben mit dem Baubeginn Fakten geschaffen. Ihre Initiative arbeitet weltweit an weiteren Projekten. Selbst wenn das Konzept in Honduras scheitern sollte, ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die Idee an anderen Orten ausprobiert wird. So gab der US-amerikanische Rapper Akon 2018 bekannt, an einer Privatstadt im Senegal zu arbeiten. Ihr Name: Akon City.

Dazu kommt Gebels Wunsch nach Experimenten des gesellschaftlichen Zusammenlebens scheinbar zur richtigen Zeit. Schon 2019 fand die Friedrich-Ebert-Stiftung heraus, dass 53 Prozent der Deutschen mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden seien. In dieser Gemengelage treffen utopische Ideen wie Privatstädte einen wunden Punkt in unseren postdemokratischen Gesellschaften. Entscheidend wird vermutlich ihre Konzeption sein. Sei es als libertäre, staatenlose Ordnung wie im Fall von Próspera oder als linksradikale, herrschaftsfreie Utopie – der Kampf um das bessere System ist eröffnet.