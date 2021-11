Kunsthalle München

18:01 Uhr

Als Belgiens Maler in die Moderne aufbrachen

Plus Unter dem Titel „Fantastisch real“ gibt eine faszinierende Ausstellung Einblicke in die Kunst des kleinen Landes. Hierzulande sind diese Werke nur teilweise bekannt – sehr zu Unrecht.

Von Christa Sigg

Was für ein Glück, dass der Bub heil geblieben ist. Andernfalls würde er jetzt kaum mit so makellosem Porzellanteint auf dem Thron lungern und in einer eigentümlichen Mischung aus Melancholie und Langeweile auf sein Publikum blicken. Wie so mancher Jesusknabe sein bitteres Schicksal voraussieht, scheint auch der künftige Habsburger-Kaiser Karl V. zu ahnen, dass ein eher unerfreulicher Chefposten auf ihn wartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen