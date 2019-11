vor 18 Min.

Volkstrauertag 2019: Datum, Bedeutung, Tanzverbot, Feiertag

Ist der Volkstrauertag 2019 ein Feiertag? Was ist seine Bedeutung? In diesem Artikel bekommen Sie die Antworten.

Am Sonntag ist Volkstrauertag 2019 in Deutschland. Wir informieren über Bedeutung und Tanzverbot. Ist er in einem Bundesland ein gesetzlicher Feiertag?

Der Volkstrauertag ist einer von mehreren Tagen im November mit einer ernsten Bedeutung. An diesem Tag gedenken die Menschen der Kriegsopfer. Neben der Trauer soll der Volkstrauertag 2019 aber auch ein Symbol für Frieden und Versöhnung sein.

Wann ist der Volkstrauertag 2019?

Der Volkstrauertag in Deutschland ist immer am vorletzten Sonntag im evangelischen Kirchenjahr und dem 33. Sonntag im katholischen Jahreskreis. Im Jahr 2019 ist das der 17. November.

Bedeutung: Volkstrauertag gibt es seit fast 100 Jahren

Der Volkstrauertag ist bald 100 Jahre alt. Eingeführt wurde er ursprünglich durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die vielen Millionen Opfer des Ersten Weltkrieges eingeführt. Rund 9,4 Millionen Menschen starben damals binnen vier Jahren auf den Schlachtfeldern, eine ganze Generation junger Männer wurde ausgelöscht. Die erste offizielle Feierstunde zum Volkstrauertag fand 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin statt.

Ursprünglich war der Tag ein Gedenktag. 1934 machten die Nazis den Volkstrauertag dann zum "Heldengedenktag", legten ihn auf den zweiten Fastensonntag und einen Staatsfeiertag, gestaltet von NSDAP und Wehrmacht. Fünf Jahre nach Endes des Zweiten Weltkrieges führte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge den Volkstrauertag als Gedenktag für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft wieder ein.

Ist der Volkstrauertag 2019 ein gesetzlicher Feiertag?

Nein, er ist kein offizieller Feiertag, aber ein Gedenktag. Zugleich ist der Volkstrauertag 2019 ein stiller Tag - damit gilt in Bayern ein Tanzverbot. Auch öffentliche Partys und Konzerte sind untersagt, ebenso generell alle Veranstaltungen, die "nicht dem ernsten Charakter dieser Tage entsprechen". Wer stille Tage in Bayern missachtet und laute Veranstaltungen feiert, kann kräftig zur Kasse gebeten werden.

Gilt am Volkstrauertag 2019 Trauerbeflaggung?

Ja. In Deutschland gibt es drei Tage im Jahr, an denen die Fahnen auf halbmast hängen - zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialimus am 27. Januar, zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni und eben zum Volkstrauertag heute. (AZ)

Themen folgen