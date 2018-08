Warum ist das Hohes Friedensfest in Augsburg ein Feiertag?

vor 37 Min.

Augsburg hat 280.000 Einwohner, die Puppenkiste - und einen bundesweit einmaligen Feiertag: das Hohe Friedensfest. Jedes Jahr am 8. August haben die Menschen in der drittgrößten bayerischen Stadt gesetzlich frei - sofern sie innerhalb der Grenzen der Stadt arbeiten. Welche Bedeutung hat das Augsburger Friedensfest, und warum wird es genau zu diesem Datum gefeiert? Der Überblick.

Was ist das Augsburger Friedensfest und welche Bedeutung hat der Feiertag?

Das Friedensfest wird in Augsburg seit dem Jahr 1650 immer am 8. August gefeiert. Das Fest erinnert an die Leidenszeit der evangelischen Bevölkerung im Dreißigjährigen Krieg, als das katholische Stadtregiment am 8. August 1629 alle evangelischen Kirchen schließen und die Prediger ausweisen ließ. 14 Jahre lang war ein Gottesdienst in Augsburg so nur unter freiem Himmel möglich.

Die Wende brachte der Westfälische Friede von 1648. Die Reichsstadt Augsburg erhielt die konfessionelle Parität. Alle Stadtämter wurden damals doppelt besetzt. Die evangelische Bevölkerung der Freien Reichsstadt Augsburg feierte dann am 8. August 1650 ihr erstes Hohes Friedensfest zum Dank dafür, dass ihr wieder volle Religionsfreiheit garantiert war.

Hohes Friedensfest in Augsburg - ist das eigentlich ein gesetzlicher Feiertag?

Tatsächlich ja. 1948 verankerte der Bayerische Landtag das Augsburger Friedensfest als einen lokalen Feiertag. Seit 1950 ist das Augsburger Friedensfest ein in Deutschland einmaliger, gesetzlicher Feiertag, seit 1985 wird er ökumenisch begangen. Seit 2017 ist das Friedensfest auch offiziell bayerisches Kulturerbe.

Was bedeutet der Feiertag für die Augsburger ganz praktisch?

Nachdem das Augsburger Friedensfest ein gesetzlicher Feiertag ist, haben die Firmen, Behörden und Geschäfte in der Stadt geschlossen und die dort Beschäftigten frei. Schulferien sind an diesem Datum in Bayern ohnehin - extra schulfrei ist also nicht. Eine Nebenfolge: Da die Geschäfte rund um Augsburg geöffnet haben, herrscht in diesen traditionell ziemlicher Andrang - die Augsburger gehen zum Einkaufen ins Umland - nach Königsbrunn, Stadtbergen, Friedberg, Neusäß und Gersthofen vor allem. Die Geschäfte rund um die Stadt befeuern das häufig noch mit Sonderaktionen.

Welche Traditionen und Bräuche beim Augsburger Friedensfest gibt es?

Seine Verantwortung als Friedensstadt nimmt Augsburg bis heute sehr ernst. Am und rund um den Feiertag Hohes Friedensfest gibt es in der Stadt am Lech jede Menge Veranstaltungen zum Thema Frieden. Das Programm (hier im Überblick) umfasst etliche Veranstaltungen.

Traditionell wird beim Friedensfest am 8. August auf dem Augsburger Rathausplatz die Friedenstafel aufgebaut, an der sich Menschen aller Nationalitäten und Religionen zusammensetzen, miteinander reden und essen.

aufgebaut, an der sich Menschen aller Nationalitäten und Religionen zusammensetzen, miteinander reden und essen. Zudem wird alle drei Jahre der Augsburger Friedenspreis vergeben. 2017 etwa erhielt ihn Pfarrer Martin Junge, Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes. Ein eigens eingerichtetes Friedensbüro kümmert sich um die Koordination des vielfältigen Programms. (bo/AZ)

