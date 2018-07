vor 51 Min.

Weltpremiere für Lady-Gaga-Filmmusical "A Star is Born" Kultur

Das Filmmusical "A Star is Born" feiert Premiere - und Lady Gaga spielt die Hauptrolle. Regie und männliche Hauptrolle übernimmt ein bekannter Hollywood-Schauspieler.

Das Filmmusical "A Star is Born" mit Lady Gaga - ein Remake des gleichnamigen Hollywoodklassikers von 1976 mit Barbra Streisand - wird bei den Filmfestspielen in Venedig seine Weltpremiere feiern. Die Vorführung soll am 31. August stattfinden. Nach Mitteilung der Festivalleitung vom Montag geht der Film aber nicht in den Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Das Studio Warner Bros. bringt das Musical Anfang Oktober in die Kinos.

Bradley Cooper führt Regie und spielt die männliche Hauptrolle

US-Schauspieler Bradley Cooper (43, "American Sniper") gibt mit "A Star is Born" sein Regiedebut und spielt auch den männlichen Lead. Für Sängerin Lady Gaga (32) ist es die erste Hauptrolle vor der Filmkamera. Das Remake ist vierte Leinwandfassung des Welterfolgs um einen alkoholkranken Musiker, der eine junge Frau kennenlernt und ihre Karriere ankurbelt. Während sie schnell aufsteigt, stürzt er ab. Nach "Ein Stern geht auf" (1937) und "Ein neuer Stern am Himmel" (1954) drehte Frank Pierson 1976 "A Star Is Born" mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson. (dpa)

