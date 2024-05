Bezirk Schwaben vergibt Architektur- und Denkmalpreise

Der Bezirk hat herausragende Architektur und Denkmalpflege in Schwaben ausgezeichnet. Die Gewinner der beiden Hauptpreise restaurierten ehemalige Bauernhäuser.

Vom Amtsgericht über das Feriendomizil bis hin zum privaten Wohnhaus – der Bezirk Schwaben zeichnet in diesem Jahr ganz unterschiedliche Gebäude mit seinem Architekturpreis sowie dem Denkmalpreis aus.

Den Architekturpreis erhalten Michael und Julia Staudinger für das „B&B d’Kammer“ in Kronburg (15.000 Euro), Steffi Thierheimer für den Umbau der Wohneinheit „Schwarze Scheune“ in Bodolz (5.000 Euro) und der Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Kempten, für seinen Erweiterungsneubau am Amtsgericht Kaufbeuren (undotiert).

Der Denkmalpreis geht an die Familie Hochkofler (15.000 Euro) für die Restaurierung eines ehemaligen Bauernhauses in Pfronten-Dorf. Des Weiteren erhalten Anna Kern und Sebastian Heinzelmann mit dem Denkmalpreis 10.000 Euro für die Restaurierung des Vöhlinschlosses in Lauben-Frickenhausen sowie Susanne Steinel und Raimund Gabriel 5.000 Euro für die Restaurierung des Anwesens Holzbaur in Mindelheim. Einen Anerkennungspreis (undotiert) erhält das Staatliche Bauamt Krumbach für die Restaurierung des Schlosses Günzburg. (AZ)