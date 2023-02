Gastbeitrag

Janoschs Lebenskunst: Eine Betrachtung von Philosoph Wilhelm Schmid

Plus Weisheit mit Tigerente, ja – aber ist er ein Philosoph? Wilhelm Schmid nimmt er hier Janoschs Denken unter die Lupe – und kommt dabei zu Erkenntnissen nicht nur über diesen.

Von Wilhelm Schmid

Ist er ein Philosoph? Kommt darauf an, was darunter zu verstehen ist. Ich würde sagen, ein Philosoph ist einer, der genauer hinschaut. Ein Mensch, der mehr als üblich nachdenkt. Einer, der (oder die oder divers) übers Nachdenken zu Schlüssen kommt, um sie dann nach Möglichkeit auch selbst im Leben umzusetzen. Darin besteht, zumindest in meinen Augen, die Kunst in Bezug auf das Leben, die Lebenskunst, um die es hier geht: Nicht einfach nur in den Tag hineinzuleben (was möglich, aber wohl eher keine Kunst ist), sondern sich ein paar Gedanken zu machen. Nicht immer, aber immer mal wieder.

