Ohne BH durch den Sommer: Was hinter dem No-Bra-Trend steckt

Plus Warum ist es 2023 nicht längst egal, wer (k)einen BH trägt? Neu ist der No-Bra-Trend nicht und eng mit Emanzipation, Selbstbestimmung und Jane Birkin verbunden.

Von Laura Gastl

Jetzt ist es also ein Ding unter Frauen. Morgens vor dem Schrank stehen und sich die Frage stellen: "Was zieh’ ich an?" Socken, Hose, T-Shirt herauskramen, weiß oder blau, gestreift oder gepunktet. Und den BH darunter? Einfach weglassen. Der No-Bra-Trend zeigt sich diesen Sommer, auf den Straßen, den Laufstegen, in den sozialen Medien.

Unter Tops und Shirts von Frauen bewegt sich mehr, als die Gesellschaft lange zu sehen gewohnt war. Auch im nahenden Herbst wird der BH wohl nicht wieder angezogen, nur wird es weniger auffallen, wenn sich mit Pullover und Jacken mehrere Schichten Stoff über die Nippel legen. So weit, so befreiend. Stellt sich die Frage: Warum muss es überhaupt ein Trend sein? Warum ist es der Gesellschaft nicht gleichgültig, ob Frau etwas drunter trägt? Warum sorgen sichtbare Nippel immer noch für Wirbel?

