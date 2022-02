Sophie Schönberger: "Restitutionen können neue Konflikte heraufbeschwören"

Plus Mit ihrem neuen Buch „Was soll zurück?“ bringt die Juristin Sophie Schönberger Klarheit in die kaum überschaubare Debatte um die Restitution und Rückgabe von geraubten Kulturgütern.

Frau Schönberger, die Bereitschaft, Raubgut zurückzugeben, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ist gut gemeint auch richtig?



Sophie Schönberger: Leider nicht. Die Restitution ist selbst ein hoch komplexer kultureller Vorgang. Wenn man ein Kulturgut einfach nur weggibt, folgt daraus noch kein Akt der Wiedergutmachung, um die es ja gehen soll. Im schlimmsten Fall kann eine schlechte Restitution sogar neue Wunden aufreißen, etwa, wenn umstritten ist, an wen zurückgegeben werden soll.