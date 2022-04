Jubiläum

12:00 Uhr

Charles Mingus war ein Choleriker und ein Genie am Bass

Der Jazzbassist Charles Mingus im Jahr 1976 bei einem Auftritt in New York.

Plus Der Jazz-Bassist Charles Mingus wäre am 22. April 100 Jahre alt geworden. Was von ihm bleibt, sind seine Genialität und seine legendären Wutanfälle.

Von Reinhard Köchl

Schade eigentlich. Wenn das Vermächtnis eines großen Künstlers mit dessen schlechter Seite beginnt, verzerrt dies die Gesamtperspektive. Aber Menschen sind nun mal so; sie picken sich gerne die spektakulären Dinge heraus, die Verfehlungen und Sünden, die Flecken auf der weißen Weste. Deshalb bleibt von Charles Mingus vor allem das Bild des Cholerikers haften, eines bulligen, tyrannischen Zuchtmeisters, der immer wieder seine Musiker schlug – 1962 traf es mitten während eines Konzertes den bedauernswerten Posaunisten Jimmy Knepper, dem hinterher ein Zahn fehlte. Mingus legte sich auch mit dem Publikum an, beschimpfte es nicht selten wüst, sodass seine Auftrittsmöglichkeiten immer weniger wurden.

