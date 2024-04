Musik

Kraftwerk gibt Konzert vor der Dresdner Semperoper

Kraftwerk spielt Mitte September in Dresden das einzige Deutschland-Konzert in diesem Jahr.

Die Kultband Kraftwerk gibt in diesem Jahr nur ein einziges Konzert in Deutschland: am 14. September in Dresden.

Die barocke Kulisse der Dresdner Semperoper wird Schauplatz für das einzige Deutschlandkonzert der legendären Elektro-Popband Kraftwerk in diesem Jahr. Damit setze die Gruppe ihre Reihe von Multi-Media-Shows an historischen Orten fort, informierte der Konzertveranstalter FKP Scorpio. Sie war bereits vor dem Schloss Karlsruhe und der Akropolis in Athen zu erleben, Anfang Juli ist auch ein Konzert am Schloss Schönbrunn in Wien geplant. Das Projekt Kraftwerk entstand 1970 im Umfeld der experimentellen Kunstszene in Düsseldorf. Die Band schrieb Musikgeschichte und war stilbildend für Richtungen wie Electro, Synthie Pop, Minimal und Techno. Bekannt sind Lieder wie "Computer Liebe", "Mensch-Maschine" und "Autobahn". Das Konzert in Dresden ist am 14. September geplant. (dpa)

