Schweden-Band Sabaton übernimmt die Spitze

Die Heavy-Metal-Band Sabaton hat mit ihrem neuen Album "The War To End All Wars" die Spitze der deutschen Album-Charts übernommen. Es ist die zweite Nummer-eins-Platte der Schweden nach "The Great War" 2019, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Auf den nächsten Plätzen folgen Marillion ("An Hour Before It's Dark", zwei) und die Scorpions ("Rock Believer", drei). Der Belgier Stromae steigt mit "Multitude" auf Platz vier in die Charts ein. Vorwochensieger Casper ("Alles war schön und nichts tat weh") fällt auf den fünften Platz zurück.

In den Single-Charts starten das Produzenten-Duo Miksu/Macloud und Rapper t-low mit "Sehnsucht" direkt auf Platz eins. Dahinter reihen sich die Glass Animals ("Heat Waves") und Vorwochensiegerin Gayle ("abcdefu") ein.

