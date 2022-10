Mit der "Fledermaus" wird es emotional

Plus Das Theater Ulm eröffnet das Musiktheater mit einer Strauß-Operette, die in ähnlich beängstigender Zeit wie heute entstanden ist.

Es braucht viel, um einen melancholischen und gelangweilten Prinzen zum Lachen zu bringen, das wissen Märchen. Benjamin Künzel, Dramaturg am Theater Ulm und bekennender Operettenfan, weiß das auch, und er liefert mit seiner Inszenierung der Johann-Strauß-Operette "Die Fledermaus" im Großen Haus des Theaters Ulm ein Feuerwerk an Gags und Maskeraden ab, für das das Publikum nach drei Stunden Künzel und das gesamte Ensemble mit minutenlangem stehenden Applaus überschüttet.