Premiere

12:45 Uhr

Thomas Bernhard wird an den Kammerspielen fortgeschrieben

Wiebke Puls in Thomas Bernhards "Heldenplatz", das an den Münchner Kammerspielen zu sehen ist.

Plus Die Münchner Kammerspiele zeigen Thomas Bernhards spätes Stück „Heldenplatz“, der Regisseur Falk Richter holt es in die Gegenwart.

Von Barbara Reitter

Sie sitzen mitten unter uns: junge Männer mit dem angesagten Under Cut der Nazis, von Hate-Speech verzerrten Gesichtern, zu Schreien geöffnet der Mund, bedrohlich den Zeigefinger auf die „Anderen“ gerichtet. Betritt man den Zuschauerraum der Kammerspiele, ist man mit unzähligen Gipsbüsten konfrontiert, die es sich auf den leeren Plätzen bequem machen – ein ebenso effektvolles wie beängstigendes Bild. Dieser Grundton bleibt, denn Regisseur Falk Richter hat seine Inszenierung von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ fortgeschrieben in unsere Gegenwart, gemäß dem Motto der Spielzeit „Die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen“.

