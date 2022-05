Er macht sich sein Bild von der Welt: Das neue Werk von Hans Christoph Buch

Plus "Nächtliche Geräusche im Dschungel": Der Abenteurer, Reporter und Forschungsreisende Hans Christoph Buch veröffentlicht seine Reise-Notizen.

Hans Christoph Buch gehört zu den meistgereisten Schriftstellern Deutschlands. Er ist Abenteurer, Reporter, Forschungsreisender und Autor in einem. Es gibt weltweit kaum einen Krisenherd der letzten dreißig Jahre, den er nicht besucht hat. Er will sich sein Bild von der Welt nicht nach Aktenlage machen, sondern durch eigene Anschauung.