vor 36 Min.

70 Jahre SV Apfeldorf: Der Gastgeber gewinnt den Dreikampf

Beim Jubiläum des Apfeldorfer Sportvereins standen Tennis, Fußball und Eisstockschießen im Mittelpunkt. Auch ein Ex-Fußballprofi war dabei.

Von Manuela Schmid

Sportlich ging es beim Jubiläum des SV Apfeldorf zu. Der Verein feierte sein 70-jähriges Bestehen mit einem „Dreikampf“ der besonderen Art.

Suche nach dem sportlichsten Verein

Auf den Tennisplätzen wurden Doppel ausgetragen, an den Eisstockbahnen ging es rund und zur selben Zeit zog am Fußballplatz gerade ein Elfmeterschießen die Zuschauer in den Bann. Der Sportverein und fünf Gastvereine aus dem Umkreis traten in den drei Sportarten gegeneinander an. Alles unter dem Motto „Der Lechrain sucht den sportlichsten Verein“. Mit diesem Titel durfte sich am Ende der SV Apfeldorf schmücken. Dahinter folgten Rott, Wessobrunn, Reichling, Birkland und Kinsau.

Sogar ein prominenter Sportler war beim „Dreikampf“ dabei. Ex-Profi Andreas Görlitz spielte allerdings nicht wie gewohnt Fußball, sondern Tennis für sein Heimatdorf Rott. Nicht nur die Nachbarvereine kämpften bei der dreitägigen Jubiläumsfeier gegeneinander. Die gesamte Dorfbevölkerung war bei einem Kleinfeldturnier mit 20 Mannschaften dabei. Sieger wurden die Kicker vom Schloßanger.

Für die Zukunft gut aufgestellt

Die Dorfvereine und die benachbarten Sportvereine waren auch beim Kirchenzug dabei, der sich nach dem Gottesdienst in Bewegung setzte – angeführt vom Trommlerzug und der Trachtenkapelle. Vorsitzender Ralf Filser blickte kurz auf die Anfänge des Sportvereins zurück. Und auch für die Zukunft des Vereins sehe es gut aus. „Neben dem Breitensport liegt uns vor allem die Jugendarbeit am Herzen“, sagte Filser. „Es ist unser Ziel, Jugendliche für den Sport zu begeistern und ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten.“

