Apfeldorf

07:03 Uhr

Heinrich Baab hat in über 40 Jahren bei der Feuerwehr einiges erlebt

Plus LT-Serie: Heinrich Baab ist schon mit 15 Jahren der Feuerwehr Apfeldorf beigetreten. Der heute 56-Jährige hat viele Veränderungen mitgemacht. Was er an diesem Ehrenamt besonders schätzt.

Von Manuela Schmid

Laut Bayerischem Innenministerium kümmern sich in Bayern mehr als 324000 Aktive bei 7595 freiwilligen Feuerwehren in Städten und Gemeinden um den Brandschutz. „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“ lautet das Motto der Feuerwehr - und das in aller Regel ehrenamtlich. Feuerwehrleute opfern ihre Freizeit, rücken nicht selten ihre eigene Sicherheit oder Gesundheit in den Hintergrund, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wer, wenn nicht sie, hätte es verdient, selbst einmal im Mittelpunkt zu stehen? Das Landsberger Tagblatt stellt einige von ihnen in einer Serie vor. Heute: Heinrich Baab aus Apfeldorf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .