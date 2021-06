Kreative Talente ausgezeichnet

Beim Wettbewerb der Sing- und Musikschule Landsberg zeigen Schüler Unerwartetes

Musikvideos, Stop-Motion-Filme, Tanzchoreografien, Eigenkompositionen: Über 40 junge Landsberger Talente haben beim Musikwettbewerb der Städtischen Sing- und Musikschule teilgenommen und laut Pressemeldung dabei tolle Ergebnisse abgeliefert.

Die Schüler sollten dafür ein maximal dreiminütiges Musikvideo erstellen. „Erlaubt ist alles, was fantasievoll ist und mit Musik zu tun hat“, hieß es in der Ausschreibung. Der Rücklauf habe dabei die Erwartungen der Initiatoren des Wettbewerbs übertroffen. Alle 40 Beiträge wurden laut Pressemeldung von den Juroren der Musikschule bewertet. Die Videos waren nach dem Alter der jungen Musiker eingeteilt sowie nach den beiden Kriterien musikalische Ausführung und kreative Gestaltung. Der Einfallsreichtum und die Vielfalt seien überwältigend gewesen: von solistisch gestalteten Musikvideos bis hin zu Projekten mit Einbindung der ganzen Familie, zum Musiktitel passende Verkleidung in aufwendig dekorierten Zimmern, Stop-Motion-Filme, Tanzchoreografien, kunstvolle Zeichnungen, raffinierte Computerbearbeitungen und sogar selbst gespielte Eigenkompositionen mit oder ohne Text, die erkennen ließen, dass in so manchem Schüler verborgene Talente schlummern.

Den ersten Preis gewannen: Sara Lörke (Gitarre) mit ihrem Musikvideo „Eine Insel mit zwei Bergen“. Zu ihrem selbst gebastelten Bühnenbild mit Eisenbahn und Bergen spielte Sara auf der Gitarre das Lied und animierte aus zahlreichen Einzelbildern einen bewegten Film daraus. Julia Elmo (Klavier) erreichte mit „Harry Potter“ die volle Punktzahl. Julia verwandelte ihr ganzes Zimmer inklusive sich selbst in eine stimmungsvolle Harry-Potter-Szene oder -Person. Darin spielte sie mit verschiedenen Klangfarben auf dem Keyboard die passende Filmmusik. Paulina Elvers (Klavier) gewann ebenfalls – mit „Klavierstunde“. Sie bastelte ein Puppenhaus, in dem ein Eichhörnchen eine vorbildliche Klavierstunde erhielt.

Den zweiten Preis erhielten: Isabelle und Sophie Spielvogel (Cello und Violine), Tonja und Clara Reppegather (Violine und Querflöte) sowie Melanie Überreiter (Klavier).

Der dritte Preis ging an Marie Müller (Violine), Severin Städele (Gitarre), Mara und Lotta Mögele (Klavier und Ballett), Johanna Hereth (Cello), Julia Berger (Gitarre).

Der Förderverein der Sing- und Musikschule stellte die Preise bereit. So durften sich die Preisträger des Wettbewerbs über Gutscheine bei Landsberger Einzelhändlern freuen. Zusätzlich erhielt jeder Teilnehmende einen Eisgutschein als kleine Belohnung fürs Mitmachen. Die Leiterin der Sing- und Musikschule, Birgit Abe, und der Vorsitzende des Fördervereins, Kulturreferent Axel Flörke, gratulierten den drei Erstplatzierten persönlich und überreichten die Gutscheine. Beide zeigten sich sehr erfreut über die rege Teilnahme und die kreativen Beiträge aller Schüler.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) über den gelungenen Wettbewerb: „Ich freue mich sehr über die Musikalität und Kreativität der Schüler unserer Städtischen Sing- und Musikschule. Wir haben sehr viele junge Talente, von denen wir sicher noch viel hören werden. Herzlichen Dank an unsere Musikschule für die Organisation des Wettbewerbs und vor allem an den Förderverein für die großzügige Bereitstellung der Preise.“ (lt)