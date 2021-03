vor 34 Min.

Blitzschnell und sehr flauschig: Eine Familie aus Utting hält Degus

Plus Das LT stellt in einer Serie ungewöhnliche Haustiere vor. Heute: Eine Familie aus Utting hält Degus. Warum die Nager nicht für Kleinkinder geeignet sind.

Von Dagmar Kübler

Maus, Hamster oder Ratte? Was flitzt hier eigentlich durchs Zimmer von Lara Illig aus Utting, klettert auf ihren Rücken, springt frech in die offene Futterbox und macht sogar vor dem LT-Fotografen nicht halt? Es sind Degus, eine Nagetierart aus Chile, die zur Gattung der Strauchratten zählt, jedoch viel niedlicher ist als unsere gewöhnlichen Ratten.

Diese drei Degus – Pumba, Speedy und Urmel – besitzen samtweiches, sandfarbenes Fell, kleine Öhrchen, krallenbewehrte Pfötchen und ein Schnäuzchen mit vielen Barthaaren. Der Schwanz wird am Ende etwas dunkler und puscheliger und wirkt daher sehr viel attraktiver als ein nackter Rattenschwanz. Dass Familie Illig Nagetiere hält, vor den Degus waren es Wüstenrennmäuse, liegt auch an Laras Bruder Lars, denn dieser leidet unter einer Katzenhaarallergie. „Degus sind tagaktiv, im Gegensatz zu den Wüstenrennmäusen, die nachts sehr laut waren“, berichtet die 13-jährige Lara, die auf der oberen Ebene in ihrem Zimmer direkt über dem Degu-Käfig mit der Dimension eines Kleiderschranks schläft.

Unter den Degus kann es auch zu Rangkämpfen kommen

Direkt gegenüber steht ihr Schreibtisch, so kann sie sich während des Lernens immer mal wieder an den Spielen der Nager erfreuen. Gerne hängt sie auch ihren Schaukelsack an die Decke direkt vor den Käfig mit Plexiglasscheibe und schaut den dreien zu, wie sie, mit Vorliebe auch paarweise, im Laufrad sausen, über die verschiedenen Ebenen, am Seil oder am hohlen Baumstamm klettern, sich im Sandbad reinigen oder sich an der Scheibe in Szene setzen.

Pumba, Speedy und Urmel sind quirlige, putzige und vor allem tagaktive Nagetiere, die ursprünglich aus Chile stammen. Bild: Julian Leitenstorfer

Degus zu halten, geht nicht einfach so nebenher – man muss wissen, worauf man sich einlässt. So putzig sich die Tierchen, die in ihrer Heimat als Plage gelten, da sie in der Landwirtschaft oft große Schäden anrichten, auch präsentieren – sie können auch anders. Gerade in der Pubertät gibt es Rangkämpfe, die auch mit großen Verletzungen oder gar tödlich enden können. Illigs haben damit bereits Erfahrungen bei ihren Wüstenrennmäusen gesammelt. „Sie können sich umbringen, wenn sie kämpfen. Man müsste eigentlich immer dabei sein und eingreifen“, weiß Elke Illig.

Die Tiere neigen dazu, dick zu werden

Die acht Monate alten Degus wurden, um noch heftigere Kämpfe zu verhindern, deshalb kürzlich getrennt und leben erst seit gut einer Woche wieder zusammen. Für Kleinkinder sind Degus deshalb nicht geeignet. Auch mit dem Füttern sollte man sich auskennen. „Degus vertragen nur wenig Süßes wie Paprika oder Karotten, sie neigen dazu, dick zu werden, was ihnen schadet. Zudem sind sie anfällig für Zahnkrankheiten und Diabetes“, hat sich Elke Illig informiert. Die Uttinger Degus erhalten spezielles Degu-Futter aus dem Zoofachhandel, das Kräuter, Blüten und Sämereien enthält. Gut gehalten, können die Pflanzenfresser sechs bis acht Jahre alt werden.

Die kleinen Nager sind enorm flink und dürfen nicht lange unbeaufsichtigt bleiben. Bild: Julian Leitenstorfer

Wer Degus halten will, sollte sich auch auf größere Ausgaben einstellen. Ein Tier kostet etwa 90 Euro, in den großen Käfig, den Illigs aus Ermangelung käuflicher Ware selbst gebaut haben, haben sie 1 500 Euro investiert. Für Heu, Hackschnitzel und anderes Material, das eingestreut wird, sind pro Käfigreinigung rund 60 Euro zu rechnen. Die Pflege des Käfigs liegt in den kreativen Händen von Vater und Tochter, die gerne dekorieren und umgestalten. So haben sie im Käfig der Wüstenrennmäuse sogar schon einmal eine Ritterburg verbaut, erinnert sich Lara. In ihrem Freundeskreis sind die possierlichen Nager ebenso wie bei den Freunden ihres Bruders eine echte Attraktion. Viele waren schon da und haben sogar die Eltern mitgebracht. „Sie fanden sie cool und wollten auch welche haben“, sagen Lara und Lars.

Lange dürfen sie nicht unbeaufsichtigt sein

Indes ist es den Degus im Käfig langweilig geworden. Auf den Hinterfüßen stehend trommeln sie mit den Vorderfüßen ans Plexiglas und zeigen damit an, dass sie rauswollen. Da heißt es als Erstes, die Zimmertür zu schließen. Kaum ist die Käfigtür einen Spalt aufgeschoben, springen die Tiere auf den Teppich und sind ruckzuck unter Sofa und Schrank verschwunden, um blitzartig an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Jetzt heißt es, aufzupassen, damit man keines übersieht und eventuell darauf tritt. Lange oder unbeaufsichtigt dürfen die Nager jedoch nicht sein. „Sie fressen alles an, sogar Kabel und Plastik oder die Kanten der Wände“, weiß Lara. Diese sind inzwischen vorsichtshalber mit Metallschienen geschützt.

