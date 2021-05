Schüler schreiben Senioren Briefe

Aktion der Schule am Spitalplatz und des Heilig-Geist-Spitals im Lockdown

Während des Distanzun-terrichts ist die Idee einer Brieffreundschaft der Klasse 4c der Grundschule am Spitalplatz mit den Bewohnern des Heilig-Geist-Spitals in Landsberg entstanden. Da die Senioren aufgrund des Lockdowns genau wie die Schulkinder eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten hatten, bot der Versuch einer Brieffreundschaft eine willkommene Abwechslung im Alltag, heißt es in einer Pressemeldung der Schule.

Bei mehreren Videokonferenzen erarbeiteten die Kinder im Unterricht die formalen und inhaltlichen Merkmale eines persönlichen Briefes. Nach einigen kleineren Übungen durften diejenigen, die wollten, ihren Brief an die Bewohner schreiben und gestalten. Dabei erzählten die Kinder von sich, ihren Hobbys und wie sie die Zeit des Lockdowns erlebten. Auch stellten sie viele Fragen über das Leben im Heilig-Geist-Spital. Anschließend fand eine Übergabe der Briefe zwischen zwei Schülerinnen und der Heimleitung statt. Äußerst gespannt warteten die Kinder dann auf die Antworten. Da die Briefe einigen Heimbewohnern vorgelesen werden mussten und auch einige Antwortschreiben nicht von den Senioren selbst geschrieben werden konnten, dauerte es, bis die Antworten in der Klasse ankamen, heißt es in der Pressemeldung.

Umso größer war die Spannung und Begeisterung über die erhaltenen Briefe. Äußerst liebevoll wurden die Briefe von den Bewohnern gestaltet. So erhielt jedes Kind entweder einen persönlichen Brief direkt von einem Bewohner oder einen Brief, der im Namen einer Gruppe geschrieben wurde. Die Antwortbriefe wurden sofort gelesen und wer wollte, durfte seinen Brief der Klasse vorlesen, teilt die Schule mit. Bis auf wenige Wörter konnten die Kinder die individuellen Handschriften der Senioren gut entziffern und erfuhren so viele persönliche Dinge aus dem Leben und dem Alltag der älteren Menschen. Viele Briefschreiber beantworteten auch die Fragen der Kinder, was diese dann besonders freute. Nach wenigen Tagen hatten viele Kinder ihre Antwortschreiben an das Heilig-Geist-Spital wieder fertig, und es fand eine zweite Übergabe statt. Schön wäre es, wenn sich in den folgenden Wochen nun eine Brieffreundschaft zwischen einzelnen Kindern und Bewohnern des Seniorenheims auch unabhängig vom Unterricht entwickeln würde. (lt)