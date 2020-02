vor 20 Min.

Die Illusionisten fesseln das Auge

„Golden Ace“ lassen im Stadttheater Ringe wandern und Tische schweben

Diese Illusionisten. Der Versuch, sich nicht von Worten und Sätzen ablenken beziehungsweise auf eine falsche Fährte locken zu lassen, scheitert kläglich. Alexander Hunte und Martin Köster stehen als „Golden Ace – Die Magier“ auf der Bühne im Landsberger Stadttheater, führen langsam, zum Mitschreiben vor, wie eine Zeitung zerrissen wird und auf wundersame Weise wieder ganz ist.

Sie dokumentieren diese Arbeit mit einer Kamera und projizieren die Bilder auf eine große Leinwand. Was war der Trick? Keiner hat es gesehen. Vielleicht kommt es daher, dass – wie Psychologen mittels vieler Tests bewiesen haben –, der Mensch Augen und Aufmerksamkeit immer nur auf einen Punkt richten kann? Die kaputte Zeitung, aus der auch noch ein Weinglas inklusive Weinflasche erwächst, war erst der Anfang einer Zaubershow, die die Besucher der jüngsten Veranstaltung der Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum in ihren Bann zog.

Unter dem Titel „Stell dir vor“ führten die beiden Magier das Publikum wieder und wieder hinters Licht beziehungsweise vor, wie leicht man doch zu betrügen ist. Dabei dürfen fast bei jeder Nummer Zuschauer mithelfen. Wie beispielsweise wandert ein Ring aus einem in den Händen gehaltenen Band bis hinunter zu den Schnürsenkeln, wo er dann auch noch festgebunden ist? Wie weiß eine Besucherin, wo ein spitzes Messer versteckt ist? Wie wird der Wert eines Geldscheins wahlweise höher oder geringer? Fragen über Fragen. Nebenbei liefern die beiden Zauberer eine äußerst unterhaltsame, mal erklärende, mal witzige Moderation ab.

Nicht zuhören, lieber schauen – funktioniert nicht. Spielkarten werden aus der Luft gepflückt – so als Überbrückung halt, denn das war eine eher einfachere Übung. Letzteres gilt auch für die Publikumsani-mation – eigentlich. Arme ausstrecken, Augen zu und sich vorstellen, dass die beiden Extremitäten wahlweise leichter und schwerer werden, sich nach unten oder oben bewegen. Martin Köster geht durch den Saal und beobachtet genau, bei welchen Besuchern das funktioniert.

Einige von ihnen dürfen auf der Bühne Platz nehmen, eine Hypnose beginnt. Hat diese wirklich funktioniert? Ein Proband bestätigt das während der Pause. Er sei, wie befohlen, völlig tiefenentspannt gewesen, sein Arm sei hart wie Stahl geworden und er verspüre darin bereits leichten Muskelkater. Anrührender, romantischer Illusionsschlusspunkt: der schwebende Tisch, am Klavier musikalisch untermalt mit „River flows in you“, geführt von Edward und Bella – nein, natürlich von Magier und Besucherin. Gefühle, wie sie nur ein warmer Schokoladenpudding an einem kalten Winterabend auslösen kann. (löbh)