Die "landsberger bühne" spielt einen Klassiker

Plus Normal verrückt oder verrückt normal – das ist bei dem Stück „Pension Schöller“ die Frage. Regisseur Konstantin Moreth erklärt, warum die "landsberger bühne" die Geschichte in den 60er-Jahren ansiedelt.

Noch ein kurzes Briefing von Regisseur Konstantin Moreth – „werft euch rein und viel Spaß“ – dann geht es los auf der Bühne mit dem Sound von Kriminaltango, der aus einer nostalgischen Musiktruhe schallt. Noch ein paar Tage haben die Mimen der "landsberger bühne" (labü) Zeit, das Stück „Pension Schöller“ zu proben. Am Freitag, 10. Januar, ist Premiere im Stadttheater. Das Landsberger Tagblatt hat mit Regisseur Moreth über das Stück gesprochen.

Alles beginnt in einem Münchner Café

„Pension Schöller“ ist ein Lustspielklassiker, von dem es viele Fassungen gibt, wie Moreth erzählt. „Normal verrückt oder verrückt normal“, das ist die große Frage, die sich in diesem 1890 von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs geschriebenen Stück stellt. In der Inszenierung der labü spielt die Geschichte in der Wirtschaftswunderzeit Anfang der 1960er-Jahre. Für die passende Atmosphäre sorgt der Schondorfer Erwin Kloker, der den Bühnenraum gestaltet und am Lichtkonzept mitwirkt.

Das Bühnenbild macht diesmal Erwin Kloker (links) aus Schondorf mit seinem Helfer Sebastian Beyer. Bild: Thorsten Jordan

Um was geht es im Stück? Die Geschichte beginnt in einem Münchner Café. Eine selbstbewusste Bedienung (Sabine Mühlbauer) behält souverän den Überblick über die Stamm- und Laufkundschaft. Unter den Gästen ist auch Alfred (Jonas Echterbruch), ein junger Mann mit einer guten Geschäftsidee, aber ohne Startkapital. Sein Onkel Philipp (Harald Dollinger) will ihn unterstützen, aber nur, wenn der Neffe ihm den Besuch in einer Nervenheilanstalt ermöglicht. Schließlich will der reiche Onkel seine Starnberger Villa in ein Nervensanatorium verwandeln.

Darum geht‘s in dem Stück

Eine echte „Nervenanstalt“ hat Alfred zwar nicht zur Hand, ein Freund (Mike Bischof) bringt ihn jedoch auf die Idee, ersatzweise einen Gesellschaftsabend in der Pension Schöller mit deren exzentrischen Gästen zu besuchen. Dieses Aufeinandertreffen aller gerät (fast) zum Fiasko und gipfelt in der Darbietung einer selbst ernannten Vortragskünstlerin (Diedke Moser). Dieser Trick scheint zunächst zu funktionieren, doch dann suchen die „verrückten“ Pensionsgäste den Onkel in seiner Villa auf: Der in die Jahre gekommene Oberst (Franziska Dietrich), ein wild fabulierender Globetrotter (Götz Hofmann), eine neugierige Schriftstellerin (Constanze Günther), die Mutter mit dem Heiratsfimmel (Carola Schuppert), ein Schauspielaspirant mit Sprachfehler (Juri Olbrich), die brave Nichte (Ann Machacek), eine begabte Tochter (Steffi Maier), die besorgte Schwester (Daniela Echterbruch) und zu guter Letzt der kunstsinnige Pensionswirt (Ralph Wilbert).

Schon zum zweiten Mal arbeitet die labü mit Moreth zusammen

Hinter der Idee, die Geschichte in Zeiten des Wirtschaftswunders anzusiedeln, steckt laut Moreth der Gedanke, dass gerade in dieser Zeit die Maxime, „wir amüsieren uns um jeden Preis“ gegolten habe und anderes verdrängt wurde. Die Person des Onkels, Philipp Lenzmayer, sei als Typ exemplarisch. Er sei eigentlich mit den Nerven fertig, verstecke seine Abgründe, beziehungsweise lasse sie nicht zu. Die geplante Anstalt sei gewissermaßen ein Spiegel für ihn selbst, „er macht es für sich“. Und auch in der Pension Schöller stiegen sehr skurrile Leute ab: „Da ist keiner in sich ruhend.“

Regie bei der landsberger bühne führt Konstantin Moreth. Bild: Thorsten Jordan

Die Pension Schöller ist Moreths zweite Arbeit für die "landsberger bühne". 2014 hat er das „Weiße Rössl“ inszeniert. 14 Darsteller seien es diesmal, geprobt werde seit Sommer. „Die Komödie ist die Königsdisziplin“, sagt Moreth, das Timing sei sehr wichtig. „Ein Gag muss gut serviert sein, er muss auf den Punkt sitzen.“ Mit den Darstellern der "landsberger bühne" arbeite er wie mit Profis. „Alle haben schon sehr viel gespielt, es ist ein sehr erfahrenes Ensemble.“

Der Regisseur hat Spaß

Dem Theater ist eigen, dass viele der Stücke – seien es nun Dramen oder Komödien – vielgespielte Klassiker sind und der Plot dem Zuschauer oft bekannt ist. „Wenn man es gut macht, vergessen die Besucher, dass sie das Stück schon kennen und gehen mit“, sagt Moreth. Langweilig wäre es, wenn schon bekannte Bilder bedient würden. Und selbst ihm als Regisseur gehe es so, dass er bei den Proben drin sitze und „wahnsinnig Spaß“ habe. Und so heißt es auch auf der Homepage der labü: „Das wird lustig – Proben laufen gut.“

Vorverkauf/Termine Premiere ist am 10. Januar ab 20 Uhr. Die weiteren Vorstellungen im Landsberger Stadttheater finden am 11., 16., 17., 18., 23. und 24. Januar, jeweils ab 20 Uhr, und am 12. und 19. Januar, jeweils ab 18 Uhr, statt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Ticketservice Landsberg, im Reisebüro Vivell sowie im Stadttheater. Die Abendkasse öffnet an Vorstellungstagen jeweils eine Stunde vor Beginn.

