vor 18 Min.

Ein Kindergarten unter Bäumen

Den Waldkindergarten in Pitzling gibt es seit 20 Jahren. Das wird jetzt gefeiert

Waldkindergärten sind heute fester Bestandteil der Frühpädagogik und der Kindergartenlandschaft. Vor 20 Jahren war das noch ganz anders, als Susanne Deppe 1999 mit einer Kollegin und den ersten Kindern in Pitzling in das Abenteuer Waldkindergarten gestartet ist. Zu der Zeit wurden vereinzelt die ersten Waldkindergärten in Deutschland eröffnet, welche sich nach und nach mit ihrer Naturraumpädagogik in der Gesellschaft verankert haben.

Über die Jahre hätten die Waldkindergärten in Deutschland eine bemerkenswerte Qualität in der Vielzahl der pädagogischen Ansätze im vorschulischen Bildungsbereich erlangt, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens. So ermögliche auch der Waldkindergarten in Pitzling, der am Samstag, 12. Oktober, sein 20-jähriges Bestehen feiert, den Kindern, die Natur von klein auf sehr intensiv und spielerisch zu erfahren. Gerade in einer Zeit, die geprägt sei von Termindruck und Reizüberflutung, biete der natürliche und ruhige Lebensraum Wald einen Gegenpol.

Der in einer wunderschönen, naturbelassenen Waldlandschaft am Lech-Höhenweg gelegene Kindergarten wird heute von 15 Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren besucht, die von zwei Erzieherinnen begleitet werden. Unter dem Motto „Die Bäume sind unser Dach, die Natur ist unser Spielzeug“, erleben die Waldkinder täglich kleine Abenteuer, können im regelmäßigen Umgang mit Naturmaterialien einerseits ihrer Kreativität freien Lauf lassen und lernen andererseits die Natur zu schätzen, heißt es in der Pressemeldung. Der tägliche Aufenthalt in der freien Natur unterstütze eine positive Entwicklung der kindlichen Motorik und Wahrnehmung in den Bereichen der Grob- und Feinmotorik, der Koordination sowie der taktilen Wahrnehmung.

Am Samstag, 12. Oktober, ist es so weit: Der Waldkindergarten feiert sein 20-jähriges Bestehen. Los geht es um 14 Uhr mit einem musikalischen Theaterstück des FaksTheaters Augsburg. Bei Kaffee und Kuchen sowie Gesprächen und Informationen zum Waldkindergarten soll der Tag ausklingen. Bei schlechtem Wetter entfällt das Fest. (lt)

