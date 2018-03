vor 33 Min.

Ein neuer Plan soll das Norwegerhaus retten

Der Eigentümer des Norwegerhauses in Eching hat die Künstlervilla so verändert, dass der Denkmalschutz erlosch. Seitdem soll es abgerissen werden.

Seit Jahren wird darüber gestritten, ob die Villa in Eching abgerissen werden muss. Für die Behörden ist sei ein Schwarzbau.

Von Renate Greil und Stephanie Millonig

Eine neue Variante in der Bauleitplanung soll nun das sogenannte „Norwegerhaus“ in Eching vor dem Abriss retten. In der jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen, einen Bebauungsplan „Südlicher Kaaganger“ aufzustellen.

Über den Erhalt des wegen seines Baustils als Norwegerhaus titulierten Gebäudes wird seit über zehn Jahren gestritten. Die wegen des Erbauers auch Wielandshütt’ genannte Künstlervilla von 1900 war denkmalgeschützt. Der derzeitige Eigentümer hatte sie 1999 erworben und bei Umbauten die Substanz des Gebäudes so verändert, dass der Denkmalschutz erlosch. Die Baugenehmigungsbehörde Landratsamt bewertete das Gebäude als Schwarzbau im Außenbereich und ordnete 2007 eine Beseitigung an. Der Eigentümer klagte dagegen – und scheiterte schlussendlich.

Gemeinde macht sich für Erhalt stark

Dann machte sich die Gemeinde für den Erhalt des historischen Künstlerhauses stark und erließ 2017 eine Außenbereichssatzung. Gleichzeitig wurde mit dem Eigentümer ein Vertrag geschlossen, dass dieser Teile der Umbauten wieder rückgängig macht. Im Landratsamt war man wiederum der Meinung, dass sich dieses baurechtliche Instrument auf die dort bestehende Situation nicht anwenden lässt und forderte, dass die Satzung aufgehoben wird. Dagegen klagte die Gemeinde. Das Landratsamt hat außerdem eine Normenkontrollklage gegen die Satzung eingereicht.

Jetzt ein Bebauungsplan

Nun geht die Gemeinde die Thematik mit einem Bebauungsplan an. Der Umgriff ist in etwa deckungsgleich mit der Außenbereichssatzung. Als Planungsziel wird formuliert, dass Wohnraum geschaffen, das Ortbild geschützt, sowie die historische Siedlungsstruktur und das Landschaftsbild erhalten werden. „Wir wollen dort keinen Wohnraum schaffen“, hakte Franz Pentenrieder in der Sitzung nach. Hier gehe es nur um die Erweiterung von Wohnraum, erläuterte Bürgermeister Siegfried Luge, und zwar in der Größenordnung, wie bei der Außenbereichssatzung. Überplant wird ein Gebiet, das sich südlich an das Wohngebiet Kaaganger anschließt und im Osten vom Ammersee begrenzt wird. Auf teilweise sehr großen Grundstücken befinden sich Villen, von denen einige unter Denkmalschutz stehen – von einer „Villen- und Künstlerkolonie“ ist die Rede.

Der Bürgermeister sagte dem LT, dass sich die Gemeinde bezüglich der Außenbereichssatzung in einem schwebenden Verfahren befinde. Vor Gericht sei noch nicht verhandelt worden. „Da stülpen wir einen Bebauungsplan darüber“, sagte Luge zum jetzigen Vorgehen. Ihm gehe es auch um Planungssicherheit in diesem Gebiet. Vor einer rechtlichen Klärung dürfe am Norwegerhaus nichts mehr gemacht werden, so der Bürgermeister.

Im Landratsamt ist man überrascht

Im Landratsamt zeigte sich Pressesprecher Wolfgang Müller überrascht vom Vorstoß der Gemeinde. Das Normenkontrollverfahren laufe noch, zudem habe die Gemeinde geklagt. Die Gerichtsverfahren stünden noch aus. Die Baufachleute der Behörde werden sich auch zum Bebauungsplan äußern. Und Müller geht davon aus, dass – wie schon bei der Aufstellung der Satzung – darauf verwiesen wird, dass sich die Regierung von Oberbayern 1978 gegen Bebauung am südlichen Kaaganger ausgesprochen hat: Damals war die Genehmigung des Flächennutzungsplans zurückgenommen worden, da die Ausweisung von Bauland dort aus „planungsrechtlichen, landesplanungsrechtlichen und naturschutzrechtlichen Überlegungen“ heraus als rechtswidrig angesehen wurde.

